Ghostly Park — Identify：遊走港澳的身份認同

香港電音組合 Ghostly Park 推出首張專輯《 Identify 》，同名單曲的 mv 也近日於網上發布，他們更會在電子音樂節 Sónar Hong Kong 演出！扭耳仔問了這港澳二人組幾條問題，讓大家對這電音樂隊了解更多：

〈 Identify 〉作為 Ghostly Park 首張專輯的主題曲，充滿 drum 'n’ bass、footwork、dub 的電音元素。樂隊又有兩位電音重量級人物揸旗，究竟他們是如何決定合作的？mv 中看到兩女生在澳門、香港兩地都在跑著跑著，是要擺脫一些甚麼嗎？DJ Saiyan 和 Alok 有這樣的回答：

1. Ghostly Park 是如何成立的？

Ghostly Park 由澳門音樂人 Saiyan 及香港音樂監製 Alok Leung 二人組成。

我們相識多年，於 2016 年正式合作音樂創作。Alok 邀請 Saiyan 為樂隊 Gravity Alterstra 的〈 Dynamyte Love 〉做 Remix 。2017 更推出 Gravity Alterstra VS Saiyan 《 Intertionreaction 》EP ，當中包含了三首合作作品。引發了 Ghostly Park 的誕生。

2. Saiyan 和 Alok 都在香港玩電音多年，今次組隊想玩些甚麼類型的電音？

Ghostly Park 以電子跳舞音樂為大方向。強調節奏以及低音部份，包含 jungle 、drum and bass 、footwork 、dub 、 bass music 等重低音電子音樂風格。



3. 兩人覺得如何可以跳出之前以其他樂隊或個人身份玩的電音，令 Ghostly Park 更特別？

基本上每逢一個新 Project 的開始，我都會有其個別與獨特而鮮明的聲音素材及音樂方向，現場演出亦與之前有所不同，例如今年 Sónar，除了我們二人加入真 bass 演出之外，亦邀請了特別嘉賓 Syan aka MC仁以及 Summer Ha 參與這次演出。老實說我們並沒有想過需要跳出甚麼來比較之前的作品。



4. 新曲《 Identify 》背後的靈感來自？

《 Identify 》靈感來源於一位澳門人穿梭於澳門和香港間的生活和對自我身份認同感覺，當中嘗試描繪在兩地不同文化沖擊下產生的矛盾和對生活的反思。



5. mv 在澳門拍，過程是怎樣的？

mv 是取景於澳門及香港兩地。選擇地點是根據我生活中經常流連的地方，特別係一啲香港同澳門外表上有類似感覺，但對我來講有好大唔同意義同影響嘅地方。



6. mv 有背後故事嗎？兩女生在裡面有何代表性及意義？

mv 兩位女生其實係象徵在澳門和香港穿梭生活的兩個我嘅化身。我其實都係我，但放喺唔同地方，喺當地人眼中就有另一個理解，變咗另一個身分另一樣東西。令我對「身份」呢樣嘢感到好迷惘，又覺得好可笑。喺兩地穿梭生活，呢兩個身份有時可以獨立，有時會有計傾好 friend，有時會懷疑同追趕對方甚至想吞埋對方。有時又會出錯喺對方個位… 但最後都係要努力並存。



7. 兩人認為香港樂迷對電音在過去十年有更深入認識嗎？

電子音樂已普及化, 比起 10 年前因多了很多的數碼平台, 大多數亦有分音樂類別, 甚至分得越來越專門例如 footwork 、 juke 、 half-step 、 darkside 、 neurofunk 、 jump up 等, 從而令樂迷更容易了解不同類型的電子音樂, 這絕對是一件好事。



Ghostly Park 以黑膠唱片、CD 及數碼音樂平台形式發行他們的第一張專輯《 Identify 》。並於香港 Sónar 音樂節 2019 作首次公開 Live 演出，邀請了特別嘉賓 Syan aka MC 仁以及 Summer Ha 參與是次演出活動。除了這 MV 外，大家也不妨試聽 Ghostly Park 專輯其他新歌。

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