city pop 神曲 Plastic Love 35年後出mv 竹內瑪莉亞出道40週年

經典作品 〈 Plastic Love 〉從 Youtube 演算法 及復古浪潮下的突圍而出， 歌曲得到超過2500萬點擊，推出到三十多年後突然成為神曲。 演唱者今年64歲的竹內瑪莉亞慶祝出道40年，推出精選集之餘，仲正式推出〈 Plastic Love 〉官方 mv，大家覺得個畫面氣氛夾不夾？

64歲的 竹內瑪莉亞 近照，仍然明豔照人。 ( 圖片來源：日本 hmv 網站 )

雖然大家聽了無數次，容我講多最後一次 〈 Plastic Love 〉的介紹，好嗎？ 1982年 竹內瑪莉亞 與 山下達郎 結婚，被譽為日本樂壇的黃金結合。兩年之後， 竹內瑪莉亞 以創作歌手復出，於 1984 年推出專輯 《 VARIETY 》，當年曾奪 Oricon 銷量榜第一位，但〈 Plastic Love 〉亦並非大碟的主打，主打為〈 シェットランドに頬をうずめて 〉，到隔年才推出〈 PLASTIC LOVE(EXTENDED CLUB MIX)／PLASTIC LOVE(NEW RE-MIX) 〉單曲，在 Oricon 最高只上到八十五位 。到 2016 年 頻道主 Sona 將 〈 Plastic Love 〉 上載到 YouTube 後爆紅，可惜原片已遭刪除，之後頻道 Plastic Lover 重新上載歌曲，亦配上 〈 Sweetest Music / Morning Glory 〉單曲封面，就成大家對這首歌既定的形象，一輪翻唱、Remix、惡搞、meme 的潮流就爆發了。

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近日由日本華納唱片公司的 YouTube 頻道突然釋出《 竹内まりや 「Plastic Love」Short ver. 》，並預告 竹內瑪莉亞 會於8月推出出道40週年的精選集《 Turntable 》3張碟收錄歷來全62首曲目。原曲推出 35 週年後終於有mv 推出，由 林響太朗 執導。將〈 Plastic Love 〉 的歌詞所說的愛情只是遊戲，受過情傷後，不再投入真心的題材，拍成愛情酒店內發生的故事。林響太朗 曾執導 米津玄師 、 majiko 、Mr.Children 的MV，在光線運用和拍攝夜色的技術，進入如霧似幻的歌曲世界。

林響太朗 所執導的作品精選：

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