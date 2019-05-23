【Show 後煙】日系女團 乙女新夢 ：成為 idol 與 前來應援的決心

今次無人食煙。在大家排隊等待與 乙女新夢 簽名握手時，了解一下 idol 文化，乙女成員為何要做 idol ？樂迷應援的年期？「打 call」 是什麼？ ( 攝影： Moment Hung )

先重溫 乙女シンドリーム 乙女新夢 整場演出的完整流程圖集：

【圖集】 乙女シンドリーム 乙女新夢 ：香港日系女團 應援初體驗

乙女新夢 完成一個多小時的演出。

乙女シンドリーム 乙女新夢 成員 Rinka。

Rinka ： 今晚好開心，氣氛好好，好多人，希望自己可以再進步一些。(成為 idol 的原因？ ) 因為我很喜歡舞台，特別是跳舞，經常去卡啦 OK 唱歌，本身自己也有拜師。一開始是喜愛日本的 idol ，也有 cover 他們的無蹈，之後遇到一個選秀的機會，我就被選中了成為成員。( 為何會由你負責rap? ) 因為我的角色比較適合，日常走型格路線，平常也有看 rap 的演出，相對其他成員對 rap 多一些了解。

未來計劃方面，短期目標是踏上 TOKYO IDOL FESTIVAL 及 @JAM 等大型活動。長遠目標，是製作更多好的作品給大家。

乙女シンドリーム 乙女新夢 成員 Maho 。

Maho ： 覺得今晚....因為見到很多熟悉的面孔，同時亦有很多陌生的面孔，好開心好像大家和我們一同慶祝新 CD 發布，剛剛都感動到在台上喊出來了，不好意思！ ( 成為 idol 的原因？ ) 我本身較沒有自信和內斂的人，我是比較後期加入的成員。

最初接觸這班女仔的時候，看他們的演出覺得很感動，為何他們可以這樣吸引和有影響力，令台下在幾十分鐘之中忘掉現實所有的煩惱和不安，盡情享受和沉醉在這個世界之中，我就這樣喜歡上這個世界。自己都希望成為一個可以帶給別人歡樂的人。

未來計劃，因為香港的 idol 文化不太盛行，我希望無論在本地或者日本，將這種文化宣揚出去，讓大家知道 idol 的存在。

乙女シンドリーム 乙女新夢 成員 Takase

Takase ： 今晚氣氛超級好，因為大家都因為我們的新歌，他們都整了一些新的「 call 」，然後今次第一次聽到，覺得氣氛非常非常之好。( 打的「 call 」是他們自己定的？ ) 他們聽完歌後，可能樂迷一齊討論，會想想如何為我們應援。

(成為 idol 的原因？) 想成為 idol 除了鍾喜日系的音樂外，另一方面是想靠自己去帶一些正面的東西給別人。因為自己都是讀一些醫療學系的科目，都是為了幫助別人，帶來正面影響，所以我想在工作範疇外，試試可否做到同樣的東西，所以選擇了成為 idol 。

未來計劃，短期想打入 Oricon 的榜之中，長期的希望世界各地都可以知道 乙女シンドリーム 這個組合，就算不是日本人，香港的本地人也可以做到一個好好的 idol。

乙女シンドリーム 乙女新夢 成員 Shiro 。

Shiro ：今日真的很開心，想不到有這麼多人來支持我們。大家的反應都很熱烈！ ( 你是負責中日雙語發言，你是在日本回來？ ) 是，在日本工作。

( 成為idol的原因？ ) 都是因為喜歡日本的 idol ，喜歡他們的偶像文化，之後遇上了一個機會，可以讓自己成為 idol ，之後就接受了這個挑戰。短期之內希望新碟可以上到 Oricon 榜。 ( 現在心情還是很緊張？ ) 係呀係呀！我一直都是很緊張。

乙女シンドリーム 乙女新夢 成員 Ai 。

Ai ：覺得今晚好開心，因為平日都是熱烈，而今晚更多了一些少見的觀眾和樂迷前來，所以今晚的氣氛比平常更熱烈，更開心。聽到大家「 打 call 」打得很激動，自己的演出就更多用力。

( 成為 idol 的原因？ ) 其實是我朋友見到有這個 idol 的招募，就叫我不如去試一試。因為我很喜歡唱歌跳舞，我就覺得試試也無彷，亦都有好多上舞台的機會。當我再深入了解 idol 的表演和其他演出的分別， idol 和觀眾的距離很近，是心的距離。當觀眾「 打 call 」與台上又唱跳，有很多互動，眼神接觸和對答，自己就會覺得很開心，可以與觀眾融為一體。

希望可以上到日本更大的舞台例如 @JAM 和 TIF，這些日本些較大型的 idol 演出，需要過五關斬六將，才可以上這個台，所以是眾多 idol 的夢想，是一個成就達成的感覺。甄選方式很多種，例如直播平台會有一些活動，透過樂迷送心心和禮物 「谷 point」，最高排名的單位，就會有 TIF 的出場機會。另外，他們公司的高層要親自，看過 idol 的演出，認可他們的實力，經過商討才有出場資格。

乙女シンドリーム 乙女新夢 成員 Rika 。

Rika ：今晚好感動，應該是我出道以來最多人來的 live，他們的反應亦非常之熱烈，和我們的互動都很多，今天我非常之開心。

(成為 idol 的原因？) 我小時候讀書看日本 idol 的 YouTube Live ，就覺得與我差不多年紀的女孩，有機會在舞台上著起這些美麗的衣服，然後唱歌跳舞，所以我一直好憧憬日本有這個文化。好可惜香港從來這樣東西，所以我非常羨慕他們。

未來的話希望 CD 大賣上到 Oricon 榜，大家都想向更大的舞台邁進。

乙女新夢 希望專輯可以打入日本 Oricon 榜。

樂迷 夜月 ，買了一整袋 CD 。

夜月：今晚好玩呀！次次都好玩！我看乙女大約四至五年，由乙女奇蹟時代(前身)到現在。( 最初如何接觸 idol ？) 最初是從動漫節，經過一個攤位突然說有班女仔出來跳舞，就被他們吸引著！過了一段時間，我才正正式式看他們的演出，大概是前年或上年四月時候，看一個「後末日武林大會」的live，之後就一直參與到現在。

( 打 call 是怎樣做？ ) 基於日本 call 的基本原則來打，暫時還未有專屬 call ，除了叫成員名那些之外，其他都是源於日本地下地上的call來打，我們稱為普通 三段 mix 的 call。

樂迷 阿嚴 ，我最初以為他是日本人。

阿嚴 ： 今晚大家都很熱情，整個場的環境都非常之親密，大家對所有成員所有的東西很熟悉，好像一個家庭。 ( 接觸了他們多久？ ) 接觸的話，一兩個月的事，如果是講知道的話，就是四五年前的事，那時叫做 乙女奇蹟 的時候。

( 如何接觸 idol 文化？ ) 最初在討論區，接觸到一些 idol 的 post ，留意到他們是土生土長由香港發蹟的 idol ，發現到香港可以實行到 idol 文化，不只是明星和樂隊的東西。

MENA 是舞團 「 ドロップス革命 Drop's Revolution 」的成員 。

MENA ： 我和團員是認識的，本身也有跳開，我是另外一團 「 ドロップス革命 Drop's Revolution 」的成員，跳 櫸板46 的。 ( 覺得香港的 idol 文化如何？ ) 而家還未拓寬到，但一直都在進步。可能需要向外擴展，除了地下 show 和 one man live ，還需要多些其他媒體，向外界宣傳。

樂迷 Kris 第二次來看乙女的演出。

Kris ：好 high，他們跳得好有活力！一路有看日本的 idol ，後來在 Facebook 看到 乙女新夢，會去日本表演，也在日本出碟，之後更加留意。上一次在葵涌的演出也有去，見到他們是認真的，就一直追下去。

( 有打 call 嗎？ ) 我知道有這種東西，但我未學到，因為我未買到螢火棒，他們有一班支持了很久的朋友，對於整個歌單好熟，他們有好獨特的 打call 的方法，可能要來多幾次才懂。

完show後， 樂迷可以憑券上台與 乙女新夢 握手和簽名。

阿兔 正在夾新樂隊 「 Cozy Syndrome 」 。

阿兔 ： ( 為何遲到？ ) 我本身有東西忙。我有朋友是隊中的成員，一直有看日本動漫，但不太懂 idol 文化。覺得他們得厲害，我見 YouTube 的又唱又跳好勁。我都是第一次看 idol ，但沒有最後看到很多，希望還有機會。( 多出來看表演？ ) 我本身有玩樂隊，現在都是玩 cover ，叫 「 Cozy Syndrome 」，是一隊全女 band，暫定玩 rock ，現在還在摸索中。

套用朋友名字的 Henry ，身穿 日本女團 Up Up Girls 的 Tee 。

Henry (借用朋友名字) ：(看了多久 idol ？) 他 Henry 看很多，我就陪他看。我斷斷繼繼看了三年，跟這個朋友去地下雜錦show多，我自己是看地上先，再看地下。 ( 怎樣分地上地下？ ) AKB 48 那些是地上，我本身對地下的也有興趣，第一次接觸是四年前，但乙女在 2016 年才看，2015我在日本看地下隊先。

( 你真的去過日本看？ ) 主要是在東京，例如身上這隊 Up Up Girls ，在日本都算出名，但他們屬於半地下半地上。地下都是基於 livehouse 的大小，日本的場館都是在地下 (地牢)，香港的少看，我不是主推。打 call 這個我不負熟悉，那邊喝酒的打 call很厲害！

樂迷自帶清酒到場，與朋友慶祝演出成功。

樂迷 航天元 ，看以對 idol 文化很熟悉。

航天元 ： 不是很久，我是新來的。我巧合在網上見到，見到有人出post。(旁邊的人一直在笑) (可以說說什麼是 打call ？) 應該是互動的東西，叫叫口號的嗎？ ( 怎樣知道如何做什麼？ )本身日本有很多idol，樂迷會因應歌加入適當的口號，睇多些 live 就懂。

( 乙女有專用的call？ ) 暫時沒有，都是一些通用的 call 。 ( 剛才做了什麼？ ) 都是叫一些口號，圍圈叫。上 YouTube 找「 打 call live 」，就會聽到他們在做什麼。

Thomas 的姐姐是 乙女新夢 的成員。

Alice 和細佬一起來支持家屬。

Thomas ： 雖然我不太懂，但見到他們的熱情很認事，令我很敬佩他們台上的表現。我今晚來支持一下親屬，台上的某位成員是我的親屬。 ( 最初知道她做 idol 有什麼感受？ ) 覺得很驚訝！她不像這種性格的人，見到她入團後好像好開心好滿足，我們都會支持她。

紫毛 手上有20張券，可以用來與乙女簽名和拍照。

紫毛 ： (有上去握手嗎？)沒有呀！ ( 這些券會怎樣用？) 用來影個人合照、全員合照、簽名CD。

( 接觸他們多久？ ) 2015年 3月15日到現在，本身乙女前身，都是從其他舞團的成員過來，例如 Diamond 、 Happy Location (？) ，一直支持到現在。

( 為何喜愛 idol 文化？ ) 可能笑容很可愛，亦可以近距離接觸。以前看日本的歌手，很少有機會近距離接觸到。自從認識 AKB 48，就開始接觸 idol ，每次看完都很開心，工作壓力都沒有了。( 手上有多少券？ ) 20張。