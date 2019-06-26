【逃犯條例】JB 好 lit ！出歌直斥警察濫權 尾段狗吠聲有得解

之前認為 JB 唔夠火的人，今次無聲出了！JB 就近日反修例示威中，警察濫權及過份使用武力出歌發聲，樂迷更多次發夢見到 JB ，身體力行與大家站在同一陣線。JB 身邊亦有做警察的朋友，有良心的就 respect ，其他的就這首歌喇！ 如果將尾段狗吠聲，譯做人話，JB 會解作......

我地保留自由身軀 認清道理分真假 你哋擺明作賊心虛 所以膊頭冇冧把 JB 〈 FUCKTHEPOPO / 屌狗 〉

反對逃犯條例修訂的多日示威中，你最看不過眼警察的一刻是？

JB ： 我覺得最看不過眼是整件事，警察都不是想疏散啲人，掉催淚彈目的是叫人走，疏散那些人，你掉完一個，示威者已經在開始散去，但警察會追著他們來打，再追著捉他們，再繼續發射一個又一個催淚彈，根本不是想示威者走，是想打人和傷害人。

對於 JB 今次身體力行，連上次 〈W.T.F.H.K〉不滿JB不夠火的「樂迷」也很受落。 ( 圖片來源： Youtube 截圖 )

【 LMF 20週年專題 】 W.T.F.H.K. 十位 rapper 親自解說歌詞段落

JB - 西遊記 ：馬騮仔 水濂洞濕度遊

JB ：我暫時走得比較前 【Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (上集)

除了粗口 廣香說唱大不同 【 Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (下集)

歌曲最後的狗吠聲，如果譯做人話，意思會是？

JB ：大家唔好笑，我係真心嘅 (笑)，唔好搞我後面！