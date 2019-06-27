Luna Is A Bep - 收成期：天崩地冧最緊要係個收成期

這個六月真是「各位辛苦了」，成功之日仍遙遙無期，更是「 鬥長命 」之爭，所以在此《扭耳仔》想令大家暫時放鬆一下，聽聽歌。今次，和大家分享香港「 麻甩系 」女 rapper Luna Is A Bep 的新作 —— 叫大家「 體諒 」一下「 偉大的上一代 」的 ——〈 收成期 〉。

大家聽到了 JB 的〈 FUCKTHEPOPO 〉 ，Luna Is A Bep 也為年輕一代在這大是大非的時候出一分力，推出節奏輕快的新作〈 收成期 〉，更成功「 請 」來我們香港「 偉大 」議員 —— 陳健波議員「 獻聲 」！Luna Is A Bep 先有對這首歌的簡介：

作為一個議員，居然可以發表一個咁不負責任、咁自私的言論，而且自稱自己心聲代表所有中產。細聽呢位議員所講，佢嘅人生都好似環繞住錢，例如年輕人有創意應該諗下點樣做生意。但唔好意思，我嘅創意都係想留返嚟做啲無嚟正經嘢哈哈 Luna Is A Bep

Luna 再道：「 想 tribue 下呢位陳健波議員。我想話畀你知，就係因為我哋嘅收成期遙遙無期，所以先會有今時今日的一舉一動。如果阻到你一段時間，我向你 say 一聲 sorry，好似 MTR 咁：『 唔好意思呀 』。」

扭耳仔再就〈 收成期 〉問了一下 Luna，看看她的回應：

作為年輕一輩，如何看「 收成期 」這三個字？

陳議員開拓咗我嘅形容人生嘅 world bank，因為喺現階段我暫見唔到自己有關於收成期嘅明確時間表。

今次這麼難得找到陳健波議員與你合作，可以分享一下合作過程？為何他會「 答應 」呢？

呢個係一個私人、不公開嘅對話，閉門會議嘅內容我係唔會答嘅。

會不會想健波同你一齊現場演出〈 收成期 〉？

創作生涯踏入兩周年，未來仍有很多工作想做，未來幾年會非常忙碌。我會細心聆聽不同意見，並就多項建議作出正面回應。

今次〈 收成期 〉的節奏都比之前作品快，在編曲上靈感是來自甚麼？

（ 歌曲中用到 ）這個 afrobeat，聽聽下覺得同收成期三個字幾夾，所以就拎咗嚟作，當時我諗：不如我用下啲輕鬆啲嘅 beat，風雨飄搖之際大家都輕鬆一下啦～咁。

最後，再引用 Luna 的一句說話向陳健波議員問候一下：「 希望我們的家快點變好，大家回復日常運作，國泰民安，年輕人嘅奮鬥與努力可以換到好未來嘅收成期，好似你咁囉。」

【歌詞】 最慘係咩呀我而家係收成期 唔好搞亂香港搞亂我個收成期 辛苦咗咁耐終於到我收成期 天崩地冧最緊要係我個收成期（x2） 自己上岸就割禾青 百姓有訴求嗰陣你就扮曬聽 我日日發夢發到唔知今日星期幾 水深火熱 你休哉悠哉當捉盤棋 收埋你啲獅子山精神 係喇你捱過住過公屋叻喇可以脫貧 2019 後生仔無論有幾辛勤有幾殷勤 繼續無功而還 你仲攞景挑起紛爭？ （Lil’ 波的讀白） 最慘係咩呀我而家係收成期 唔好搞亂香港搞亂我個收成期 辛苦咗咁耐終於到我收成期 天崩地冧最緊要係我個收成期（x2） 口口聲聲收成期 你耕緊嗰塊地 霸足幾十年 肯畀返我哋未 葡萄成熟 你隨手摘幾粒 拍拍籮柚留低塊爛地 你咁都得 呢度我屋企我點會搞破壞 你上咗岸姐我哋繼續都要捱 做咁多嘢都係為咗守護我哋屋企 哪怕機會只係得返0.000幾 咩叫正常 前人種樹後人乘涼 冇樹冇乘涼 我自己立一道護城牆 算啦我唔怪你無幫我爭取 你要安份守己都唔使喺度抽水 企出嚟 個個有血有肉有老母老豆 個個想奮鬥 個個為未來留守 生於亂世 邊個願制 邊個唔想做權貴 只希望你可以體諒 直到呢度吉人天相 （Lil’ 波錄音機） 最慘係咩呀我而家係收成期 唔好搞亂香港搞亂我個收成期 辛苦咗咁耐終於到我收成期 天崩地冧最緊要係我個收成期（x2）

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