徐嘉浩 - DEAR CARRIE ：禮貌地用人話叫 Carrie 下台

近來每過一個星期，我們對「 CARRIE 」的訴求又會多一項，究竟怎樣與 CARRIE 說話，才能得到答覆？寫過多首地標性歌曲的音樂人 徐嘉浩 選擇用禮貌的方式，與 CARRIE 溝通，來聽聽 徐嘉浩 講人話。

如果〈DEAR CARRIE〉是一首像你以往的地區歌，你覺得屬於哪一個地方？

徐嘉浩 ： 會覺得似邊一個地區，我沒有真的想過。相比5年前雨傘革命，今次很多重要事都發生在我很熟悉的地方，我工作的幻稚園就在金鐘的附近，我每日上班和下班都會經過，大埔連儂場，亦在我家的附近，我每晚都會去看看。沙田又是由細到大，都會走走那邊行新城市。因為我的工作室在火炭，我乘小巴會經常那個示威者被包圍的十字路口。

關於「Carrie」，她最近有好多稱號，為何選擇一種較為親切以 「Dear」 去稱呼她？

徐嘉浩 ：〈Dear Carrie〉 可以說是一個和理非的叫法，有禮貌少少跟人講，希望她可以下台，但最主要的原因，是我人生第一首寫的歌叫 〈 Dear Florence 〉 這首歌 5年前都發表過，再用 「Dear」這個稱呼，我覺得幾得意。另外，John Lennon 在 Beatles 寫了一首〈 Dear Prudence 〉亦有些影響。

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可以介紹一下，編曲的單位 SadQuietLofiCovers 及插畫家 Elora 的合作？

徐嘉浩 ： 編曲方面，其實是住在英國的一個男生，幾星期前我純粹想翻唱 John Lennon 的〈 Imagine 〉 ，想做一個 lo - fi 、dreamy 些風格的版本，之後我就找到了 SadQuietLofiCovers 的YouTube頻道，看了很多很多他的影片，他從幾年前經營頻道，但一直都很低調。

他有些片可能只得十多個觀看數字，但他所有翻唱的歌，我是我喜歡的，亦很喜歡他的編曲風格，正合我的味道。他翻玩了〈The World At Large 〉，我覺得超超超超超好聽。他令我有了創作的衝動，寫了這首新歌，亦膽粗粗找他參與編曲。

以為他是很低調，不問世事，但我傳了手機錄的demo給他後，很快便回覆了我，幾日後他也弄了一個編曲demo給我，我們繼續在 Instagram 和 whatsapp 繼續聯絡。

徐嘉浩 ： 插畫師 Elora 是一個住在日本的法國女生，我在 Instagram 關注了她一段時間，她專畫一些日系、 vaporwave 、lo - fi 風格的作品，霓虹與搶眼色彩，在香港少見用這種風格做單曲封面？所以就找了她合作。構圖方面，我就傳送了很多近來遊行的畫面，金鐘、煲底、612、放催淚彈的圖片給她，我們兩個共同決定，選了很多人在金鐘擔起傘的畫面，這張很有標志性的畫面。

插畫家 Elora instagram 截圖，vaporwave 的浪漫城市風。

〈 DEAR CARRIE 〉歌曲尾段，越來越無力的唱腔，代表著什麼？

徐嘉浩 ： 其實是我與 SadQuietLofiCovers 加了一個特效的處理，沒有特別用意，純粹想與第一段的 chorus 有些不同。