Nate Smith - 令人瘋狂的 Pocket Master

棍，落在不同人的手上便有不同用處；而一個偉大的鼓手手握鼓棍，隨時可以奏出源源不絕的悅耳 groove。這次介紹的鼓手便是當中的代表，看畢他的演出只會令你五體投地的大師 Nate Smith 。他對聲音、節奏等各方面皆展現出驚人的掌控，「十年磨一劍」的音樂功力是從哪裡開展？

Nate Smith。( 圖片來源: Drummerworld )

Nate Smith 出生於美國維珍尼亞州，7歲開始學習爵士鼓和鋼琴，但他的「學習方式」並不是在樂器前練習，而是單純用耳去聆聽。天才般的學習能力原來出自父親，他的父親並不是一位音樂家，卻是一位唱碟收藏迷，因此 Nate Smith 一直聆聽父親收藏的唱碟，培養出對音樂的理解和辨識能力，聽的也不盡是長大後玩的 jazz ，還有 R&B 和哥哥推介的80年代 alternative rock，例如美國 fusion 樂團 The Crusaders 和 英倫 progressive rock 樂團 King Crimson。直到11歲，他才開始在鼓前練習，並在教堂擔當鼓手。沒有傳統的學習方式，卻譜出另類的開端。

在大學時期， Nate Smith 參加了由傳奇爵士歌手 Betty Carter 企劃的「 Jazz Ahead 」。這個計劃雲集各地不同年輕爵士樂手共同參與製作和表演，歷年來孕育了不少著名爵士樂手如鋼琴家 Jason Moran 和 Cyrus Chestnut 等等。 Betty Carter 當時曾對 Nate Smith 說「 你有獨特的才能，要要好好去嘗試。」這番話對當時這位音樂學生，意義非常重大，亦成為 Nate Smith 不斷追求進步的動力。而能夠在高水平的教學音樂營中佔一席位，印證了 Nate Smith 靠着自學而成的實力，並且創造出屬於自己的獨特聲音和風格。

畢業後， Nate Smith 繼續在校園的研究院進修，同時認識了著名低音大提琴手 Dave Holland 並且一同表演，其後更在由 Holland 領軍、曾奪格林美獎的 Dave Holland Quintet 擔當鼓手。看看以下這段的演出，便能清楚感受到 Nate Smith 的精準和細緻，打出的音質和其他樂器配合無間，水準一流。

Nate Smith 繼續登上不同舞台，包括到過 Jimmy Fallon 和 David Letterman 的 talk show 作 live band 演出 ; 而在教育上更備受推崇，2013 和 2014 年回到「 Jazz Ahead 」指導新一代的爵士樂手，還有參與世界級的爵士交流會「 Thailand International Jazz Conference 」，成為國際上不同鼓手都為之敬佩的大師。

同時， Nate Smith 亦開始進行另一方面的計劃。他找來幾位朋友組成樂團 Kinfolk ，尋求創作中原始的樂團風味，簡單地用數件樂器配搭出充滿節奏和旋律深刻的音樂。這反映出 Nate Smith 有着匠人般深遠的自我要求，創作純正優質的爵士樂。網民看畢他們在 Tiny Desk 的演出皆讚不絕口，直言是一場「 17 分鐘的坐談演出 」!

數上近年 Nate Smith 的作品，除了高質的 Kinfolk 團友，當然還有上年推出的專輯 《 Pocket Change 》。全碟皆由 Nate Smith 操「棍」炮製 solo drumset 樂曲。如此獨特的唱碟敲下簡單卻變化多端的 groove ; 變換的 time signature 時而拉長縮短又不失 groovy 的感覺 ; 控制鼓和鈸的音質聲量亦盡顯功架，非常靈活到位。「 我 ( 在這張唱碟 ) 的目的便是希望透過創作即興般的 groove 來編奏故事 」，如此說故事的方式，確實需要像 Nate Smith 般功力深厚的鼓手才能好好駕馭和發揮。

歷史悠久的製鈸大廠 Zildjian Company 深受世界各地不同鼓手的喜愛，當中不乏星級代言的鼓手，例如 Larnell Lewis 、 Tony Royster Jr. 、 Aaron Spears 等等… Zildjian 亦會找來不同鼓手登場演出。而 Nate Smith 也是他們的坐上客。其中，這個 Underground 系列更是由 Nate Smith 壓軸登場，在場觀眾都被 Nate Smith 和一眾 Underground 成員的 jamming 吸引。大家又會不會跟着「 一齊 Un 」?

最後為大家送上一課由 Nate Smith 講授的 time counting ，順道一睹 Nate Smith 行如流水的即興 pocket 。在佩服 Nate Smith 清晰無誤地演奏時，大家也一起來挑戰這個 counting challenge 吧!