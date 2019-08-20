【Show 後煙】BLOOM 開花音樂祭 ：對你來說 hip hop 是什麼？

你是什麼，你的 hip hop 就是什麼。一次為支援抗爭者機構籌款的義演，這裡有等待審判的抗爭者、作歌給警察的菲律賓人、個樣似警察的香港人、港非混血兒黑人、時黃時綠的OG，他們每個人共同構成屬於香港人的 hip hop。

「開花音樂祭」Hip Hop義演音樂會，8月16日在 TTN舉行，所有表演者均無酬演出，所有門票收益扣除成本後將全數撥捐予「傳真社」及「星火同盟」。

在風雨飄搖，大陸 rapper 急忙護旗的日子，大家都在思考什麼是 hip hop ，而他們覺得 hip hop 又是什麼？

BLOOM 開花音樂祭 相片花絮：

+ 4 + 3 + 2

SoWhat 的Tee寫著 「只有沒出息的思想，沒有沒出息的工作。」( 攝影： Moment Hung )

SoWhat ： 玩了 hip hop 都三至四年，hip hop 到我來說只是興趣，我玩得開心所以就玩。

Chilldous 超渡 ，由 beatmaker 到落場成為 rapper 。( 攝影： Moment Hung )

Chilldous 超渡 ： 玩了 hip hop 大約差不多兩年，我一開始是做 beat，從製作人的角色出發，是因為喜歡 vaporwave 風格的音樂，所以開始玩。然後，我又慢慢開始聽 rap ，那時還未有《中國有嘻哈》，有個朋友聽了十多年 hip hop ，但與我年紀相若，他總是給我聽 Biggie 、2Pac 、Mobb Deep ，90年代到00年代的 hip hop 。

Hip hop 對於我來說是一個發聲工具，它不受言論自由的框架限制，它無論發聲或者是精神，都是宣揚不要給規則去控制你。

Zoe 在櫃檯做 helper 。 ( 攝影： Moment Hung )

Zoe ： 今日來開花音樂祭做幫手同睇 show ，我男朋友是其中一個 DJ 。(聽了 hip hop 多久？) 香港的話應該是這兩三年，之前無聽這麼多，但之前沒有聽那麼多，這兩三年香港和外國的都聽多了。

Hip hop 對於我來說是一個放鬆，同釋放自己的情感時聽的音樂，身體上和心情上都是。我覺得 hip hop 的精神是 freedom。

SLYKID 即將要面對審訊，他當這場是最後的演出。 ( 攝影：Moment Hung )

(聽了 hip hop 多久？)

SLYKID ：小學三年級到而家。 Hip hop 對於我來說是態度，面對生活的態度，hip hop 給我的反智，就是我的hip hop，反智就是 hip hop ，我的 hip hop 就是反智。

Hip hop 本身的精神就是貧民區，被受壓迫的，被受歧視的一群黑人去創建出一種音樂的文化，所以他們的核心價值，就是關於自由意識。對於不公的批判。

SLYKID 覺得17歲的年輕人的生活，不應是每星期去食催淚彈。 ( 攝影： Moment Hung )

(這時候你想得最多的是？) 就是驚，我本身是準備升大專的人，擔心要「入去」受兩個月時，未必可以再出來讀書，其實我都是驚自己的，我驚香港會沒了自由，所以我會出來，但現在我最驚是我貼身的自由。

(剛才在台上的感受？) 我當自己是最後一次出 show ，抱著覺悟去出 show ，就算聲音一早沙了，怎樣也好，做到最好。

(左一) Wesley Jamison @ Xabitat 覺得 hip hop 對於基層的人就是生命。( 攝影： Moment Hung )

Wesley Jamison @ Xabitat ：我玩了五年 hip hop 。 Hip hop 是我的生命，我來自巴黎，雖然我不是住在貧民區，但我也住公共屋邨， hip hop 就是我的生命，是我怎樣生活，是我的信仰，怎樣去拯救我的生命！

(Hip hop 的精神是？) 照顧好身邊人，爭取，為美好而奮鬥。

Dannydjdk @ 7on7 是香港與非洲的混血兒，來港已經十年。 ( 攝影： Moment Hung )

Dannydjdk @ 7on7 ：Hip hop 是我的生命。 Hip hop 是我生活的地方，是一種文化，是一種不同的風格，演說的自由，藝術的自由，傳達內心的訊息，透過你的熱情，這是一個熱情的演說。Hip hop 的精神，愛、尊重、be real ！就是這樣！

7on7 是由一班居港的外籍人士組成。( 攝影： Moment Hung )

Dannydjdk @ 7on7 ：我是亞非混血兒，我住在香港十年了，香港人繼續奮鬥，但記著愛與和平是我們最強大的武器，不只是社交媒體，愛、和平、團結是我們最強大的東西，而不能被敵人摧毀的。保持著希望，我們一直同行。

TTN 大台細台兩個台同時進行演出，兩旁有梳化供大家休息。( 攝影： Moment Hung )

PPC Record 的 Novel Friday 替家人有事要離開的 DylanHing 上台，Novel Friday 抑壓了整個月的情緒瞬間爆發了。( 攝影：Moment Hung )

Novel Friday 是今次活動搞手之一，他感到壓力非常之大。 ( 攝影：Moment Hung )

Novel Friday ：近來好多情緒在這兩個月積累著，我們做藝術做創作的人，很難釋放自己的壓力。我每個星期日，回到家裡看到新聞，每晚都睡不著，然後我又辭了工。

Novel Friday 在今次的演出已見成長，壓場的力量逐漸成形。 ( 攝影：Moment Hung )

Novel Friday ：到今日這一刻，我仍然好不安，會否在場有警察？到演出前我們 PPC Record 的成員 DylanHing 說家人出了事，要立刻離開場地，很多好不安的情緒，我平常是喊不出，笑也笑不出。

( hip hop 對於你是什麼？)

Novel Friday ： 它帶給我好多真摯的家人，我在說這裡做音樂的每一位，凝結了我自己，令我更加完整，成為我想成為的自己。我可以隨心發脾氣或扭計， hip hop 就是這樣自由。

PPC Record 的創作風格比較快樂，雖然在這時聽未必最適合，但他們希望今日好好回氣，之後再戰。 ( 攝影： Moment Hung )

Novel Friday ：Hip hop 的靈魂是講每一句說，都是發自內心，最起碼你今日看到台上台下，工作人員都是發自內心來支持，沒有人拿過一分一豪走。這些錢都是捐給民間團體。

Novel Friday ：甚至你看到傳說級的OG 和一班新人，無分階級聚一齊發生一件事，籍著這種形式的 hip hop 為香港作戰。

同是PPC Record 的底柱 Snowball，在風雨之中仍然保持開放很強的力量。 ( 攝影： Moment Hung )

隨著這一跳「插水」，希望 Novel Friday 能夠揮去不安的情緒。( 攝影： Moment Hung )

Matt Force @ Wildstyle 的外型常被誤以為是警察。 ( 攝影： Moment Hung )

Matt Force ：近來都覺得很沉重。這幾個月發生這麼多事。

(經常被誤認為警察，有什麼感受？)

Matt Force ：明白的，我的外型真的很像，大家捉鬼還捉鬼不要捉錯人。

Matt Force 剛推出了首張個人專輯 。 ( 攝影： Moment Hung )

(經常被誤認為警察，有什麼感受？)

Matt Force ：明白的，我的外型真的很像，大家捉鬼還捉鬼不要捉錯人。

( hip hop 對你是什麼？ )

Matt Force ： 一切，講真。對於 hip hop 精神每個人都有不同看法，從歷史上它代表著反抗，反抗不公義的事。到後來發展到成為一種表達形式，所以不能說死是怎樣。

Triple G 改變做型，想做個實力派。 ( 攝影：Moment Hung )

Triple G ：近期心情都是低落，都是想關於社會。

(剪了髮型是想改變形象？)

Triple G ：一來二來香港天氣太焗，上得街多，要剪短頭髮。

( hip hop 對於你是什麼？)

Triple G ： hip hop 就是我自己，我自己就是 hip hop。 Hip hop 精神是「 Keep it real 」！

本身是舞團 Smooth Boogie 成員的JB，在舞台旁帶起了舞池battle。( 攝影： Moment Hung )

Greytone 廠牌成員 (左起) KENI、JB、MADBOII，音樂風格各異，卻在製作上有緊密的合作。 ( 攝影： Moment Hung )

音樂廠牌 Greytone

KENI ：近來主要都是睡不著，整個社會都充滿負能量，覺得自己都要正面些，如果沒有正能量和團結，這個社會就不會好。就算睡不著，都會迫自己起身，去做自己喜歡和需要做的事，去幫這個社會。

hip hop 團都是一班家人，後台非常熱鬧，長期超過二十人迫在後台聊天。( 攝影： Moment Hung )

MADBOII ：近日太多資訊要接收，無論你是任何人接收到，都不會好受，我們做音樂的思緒上都會有影響。

(有沒有想過戒煙？一包煙有大約四十元是稅收)

KENI ：有試過兩日，兩日幫助好大。如果每個人有兩日停食煙會幫到很大。

JB 演唱《 Fuck thee popo 》 基本上是近來前線的主題曲。( 攝影： Moment Hung )

【逃犯條例】JB 好 lit ！出歌直斥警察濫權 尾段狗吠聲有得解

(前線播著你的歌有什麼感受？)

JB：是一種互相支持。(會否多了責任？)本身責任是每個香港人都有，不會做了音樂才有責任。

( hip hop 對於你是什麼？精神是？)

JB：生活。Real。

來幫手攝影的 Vince 本身是跳舞的 B boy ，從而接觸到 hip hop 。( 攝影： Moment Hung )

Vince Lee ：今日來看演出，看一些—路都很喜歡的單位，今日是一個很值得紀念的日子。

( hip hop 對於你是什麼？)

Vince Lee ：因為我之前是B boy，跳舞的，之後慢慢聽得到更多東西，它除了一些玩味外，還慢慢融入一些文化和生活。 Hip hop 的文化不只唱歌、跳舞、打碟。

Hip hop 精神是「 Peace 、 Love 、 Ulity 」。

大家非常期待壓軸的 KZ 。( 攝影： Moment Hung )

「活生生的傳說」 KZ 已經幾年沒有作現場演出。 ( 攝影：Moment Hung )

KZ ： 因為搞手找我出來，我不用考慮便答應，因為是慈善，為香港做一件事。

(近年忙什麼？)

KZ ：照顧女兒、返工，沒什麼特別事。

KZ 又唱又跳瞬間進入狀態。 ( 攝影：Moment Hung )

hip hop 的風格，其實就是 rapper 的個人風格。你說什麼，hip hop就是什麼。 ( 攝影： Moment Hung )

( hip hop 對於你是什麼？)

KZ ：以前對於我來說很重要，但現在只是音樂。Hip hop 的精神是見仁見智，大家最近在流傳什麼是 真 hip hop，其實都是源於娛樂為主。

你可以放任何東西在內，有人喜歡講「人話」、有人喜歡「狗話」、有人喜愛「食屎」，我是站在「講人話」那邊。

身為 OG ，完 show 後大家都在後台等 KZ：

主辦單位覺得大家可以放下 beef ，一同為香港做一件事，覺得非常感動。 ( 攝影： Moment Hung )