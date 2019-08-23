Band界「 We Connect 」繁花音樂祭 義演撐星火同盟

繼「嗰啲」義氣 hip hop 仔，在《開花音樂祭》「un un 」足成日支持星火同盟後，到 Band 界「 We Connect 」手牽手形成人鏈，緊急宣傳幾日後在麥花臣舉行的《繁花音樂祭》，繼續為支援抗爭者的機構籌款。

雖然輸緊 0-6 ，但仍然要俾啲掌聲自己，因為忘香港 hip hop 仔好齊人，當晚好開心：

【Show 後煙】BLOOM 開花音樂祭 ：對你來說 hip hop 是什麼？

聽完「嗰啲」音樂，終於到 Band Sound 出場，今次場館更加大，由 TTN 移師到 旺角的麥花臣進行，更聯合 觸Studio 一同召集各路樂隊支援。事出突然，在《TTN x Zuk 繁花音樂祭 Summer Blossom Festival 》活動舉行前四日，才突發發布海報及活動資訊。

暫時所知的表演單位包括 Sugar Bro、及時雨 - RAIN IN TIME、 COPAK 、 After10 、PHOON 、KOLOR 、Teenage Riot 、 Luna Is A Bep 、 Feari 等等，密切留意主辦單位的更新。

TTN x Zuk 繁花音樂祭 Summer Blossom Festival

日期：27/08/2019 TUE 星期二

時間：6-11PM

地點：旺角麥花臣場館