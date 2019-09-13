台灣「大港開唱」宣布停辦，與音樂及政治不可分割的人生！

試過去台灣是為了支持香港人？由樂隊閃靈 帶頭的台灣大型音樂節「大港開唱」，昨日於Facebook宣布停辦。 以台灣本土音樂為主，每年更會請到政治人物及綜藝明星與樂隊合作，黃秋生、杜汶澤、泰迪羅賓、樂隊 HUH! 這些難得在台上唱歌的單位，都會為大港而限定復出，一個以「人生」為命題的音樂節，怎樣的人生由自己決定，去你的大港，終於要離去。

瞬速了解「大港開唱」，可以先看看筆者在2015年大港的第一身縮時影片：

在大港開唱出現前，野台開唱（Formoz Festival）是台灣最盛大的音樂節，從1995年開始紮根於台北的年度盛事，到2006年高雄終於有自己的「野台」。由閃靈樂隊主音 Freddy 發起，—個以台灣本土樂隊，本地文化為主導的音樂節。有別於野台，會邀請國際級的樂隊演出，「大港」更常見的壓軸單位，是意想不到的政治明星或綜藝明星與音樂單位的合作。

台灣人才明白的梗，政治、綜藝、音樂國寶級的聯乘演出。

台灣就是一個神奇的寶島，無論政治人物、綜藝主持、老牌歌手、國寶音樂人都可以在年輕人的音樂節出現。(圖片來源：大港開唱)

以上一眾台灣人覺得親切，但香港人會非常陌生的面孔，香港樂迷試想想如果 尹光、朱咪咪、Do Do姐、林子祥、曾志偉、長毛等名人，出現在音樂節上與樂隊作聯乘演出，而且台下的觀眾反應熱烈，政府人物及老牌歌手的出現，完全不會令人覺得嘔心或老套，這是非常神奇與值得期待的事，而大港問唱就能締造這些奇蹟。只可惜香港前輩級的藝人，卻喜歡與年輕人保持一個安全的距離。

大港開唱在2015年開始，以「人生的音樂祭」為大會主題，每個演出單位就像展現不一樣的人生，在人生之中我們總不能離開社會、政治、生活的思考，而音樂的本質亦是這樣。經常說不要將「政治」帶入什麼什麼，大港開唱卻在音樂中，分解出政治及對人生的思考，但同時我們可以欺笑怒罵去面對。

台灣人比香港人更珍惜他們？ 只談在大港復出的香港仔

在香港難得可以看到的「香港人」，他們在大港找到演出的舞台。( 圖片來源：大港問唱 )

杜汶澤唱《眼睛想旅行》、黃秋生唱《地踎搖滾》爆粗歌、樂隊 HUH！的「橙色衫阿Tim」、香港迷幻音樂祖師爺 泰迪羅賓，這些香港人最本土的次文化經典，都為大港開唱限定重現。

因為大港開唱一直支持敢於發聲的香港人，就算你被封殺、被禁聲、被遺忘，這裡都會為你提供一個舞台。何韻詩、....HUH!?樂隊、杜汶澤、盧凱彤、黃秋生、郭達年，由2015年後雨傘運動的時代，香港樂迷要去到台灣才能支持香港人，這是那麼諷刺的事。

想高雄發大財卻自斷財路 市政府與「大港」割席

跟據台灣各媒體的報導，大港開唱一路以來都得到台灣文化局的資金補助，而補助金額每年增加，因此受到「藍營」國民黨的議員質疑，在擁有龐大的入場人次與贊助商支持下，還申請補助，同為藍營的高雄市長 韓國瑜，亦批評補助缺乏透明度，在藍營聯手夾攻之下，大港開唱出聲明，表示感受不到市政府的支持，覺得明年舉辦時會遇到更多不同的困難，所以宣布停辦。

一眾網民對於停辦感受可惜，更覺得韓國瑜想直接放棄了年輕人的選票，更指出大港開唱舉行期間，全市酒店都爆滿，帶動高雄市的經濟收益，遠超補助金額，而一心想令「高雄發大財」的韓市長，卻處處為難主辦方。

政治還政治，音樂還音樂，如果你還相信這句說話，對於你的人生，我已經無話可說！

大港開唱宣布停辦的Facebook專頁帖子全文：