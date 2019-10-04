South Park 最新一集《Band in China》被禁討論 S23E02成敏感詞

港稱《衰仔樂園 》的美國卡通《South Park》，一向以抵死爛口見稱，最新一集《Band in China》講述主角一班人組成的金屬樂隊要到「China」發展，卻遭到政府監控創作及強行改造成男團，這一集仲有小熊維尼出現在監獄之中。
最新一集 South Park 《Band in China》講述有角色想在中國發大財，卻遇不到同的「遭遇」。(圖片來源： South Park Studio 網站截圖)
South Park 今集《Band in China》主要分為兩條故事線，在美國種植大麻的 Randy (港譯：子祥 ，因他樣子像林子祥！) 想到「China」擴展市場，當然他一落機就遭到拘捕，然後他被送往勞改營，在營中他遇到因「樣貌」而被監禁的小熊維尼及豬仔，之後他亦遇上希望到「China」做生意，而極度「愛國」的米老鼠，Randy 從中學懂了做生意之道。
另一方面，Stan 與一眾主角成立了一隊死亡金屬樂隊，有經理人帶他們衝出 South Park，往「China」發展，但因為歌詞及風格問題，樂隊的創作一直「被指導」，Stan 在壓迫之下有了新想法打入「China」市場。樂隊成員改變風格成為「Finger Band」，即是一些老套，兼會在唱歌時用手指，指來指去的男團。Stan 最後醒覺不能因賺錢，而出賣靈魂，成為護旗男團。
South Park 《Band in China》全集影片截圖，當中有不少極諷刺的彩蛋：
面對 China 市場，Stan 道出一隊樂隊，應該有的堅持和態度：
在《Band in China》Stan 的死亡金屬樂隊所演唱的歌曲，是來自真實樂隊 Dying Fetus 的作品《Second Skin》。
《Band in China》在中國大陸的反應？
在視頻網站 bilibili，之前會有網民非法上載 South Park (南方公園) 以往的集數，在《Band in China》推出後，網站積極進行「反侵權」行動，所有相關 South Park 的視頻一概移除，但在百度貼吧，還可以見到「南方公園吧」，卻完全沒有關於新一集的討論，真正做到「Ban in China」。
bilibili 對「侵權」的影片下架。(網站截圖)
中國說唱團體 「更高兄弟」與 South Park 「Finger Band」對比圖，樂迷喜歡哪一個？