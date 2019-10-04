South Park 最新一集《Band in China》被禁討論 S23E02成敏感詞

港稱《衰仔樂園 》的美國卡通《South Park》，一向以抵死爛口見稱，最新一集《Band in China》講述主角一班人組成的金屬樂隊要到「China」發展，卻遭到政府監控創作及強行改造成男團，這一集仲有小熊維尼出現在監獄之中。

最新一集 South Park 《Band in China》講述有角色想在中國發大財，卻遇不到同的「遭遇」。(圖片來源： South Park Studio 網站截圖)

South Park 今集《Band in China》主要分為兩條故事線，在美國種植大麻的 Randy (港譯：子祥 ，因他樣子像林子祥！) 想到「China」擴展市場，當然他一落機就遭到拘捕，然後他被送往勞改營，在營中他遇到因「樣貌」而被監禁的小熊維尼及豬仔，之後他亦遇上希望到「China」做生意，而極度「愛國」的米老鼠，Randy 從中學懂了做生意之道。

另一方面，Stan 與一眾主角成立了一隊死亡金屬樂隊，有經理人帶他們衝出 South Park，往「China」發展，但因為歌詞及風格問題，樂隊的創作一直「被指導」，Stan 在壓迫之下有了新想法打入「China」市場。樂隊成員改變風格成為「Finger Band」，即是一些老套，兼會在唱歌時用手指，指來指去的男團。Stan 最後醒覺不能因賺錢，而出賣靈魂，成為護旗男團。

South Park 《Band in China》全集影片截圖，當中有不少極諷刺的彩蛋：

+ 4 + 3 + 2

面對 China 市場，Stan 道出一隊樂隊，應該有的堅持和態度：

在《Band in China》Stan 的死亡金屬樂隊所演唱的歌曲，是來自真實樂隊 Dying Fetus 的作品《Second Skin》。

《Band in China》在中國大陸的反應？

在視頻網站 bilibili，之前會有網民非法上載 South Park (南方公園) 以往的集數，在《Band in China》推出後，網站積極進行「反侵權」行動，所有相關 South Park 的視頻一概移除，但在百度貼吧，還可以見到「南方公園吧」，卻完全沒有關於新一集的討論，真正做到「Ban in China」。

bilibili 對「侵權」的影片下架。(網站截圖)