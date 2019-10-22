越高頻越年輕>聽20-20kHz測試你的聽覺年齡，同狗溝通要高音些？

最近有無覺得身邊人耳仔有問題？可能與聽覺老化或者你發出的音頻有關。同動物溝通，是否需要特別高音？一齊來做個聽覺測試！

人類的聽覺頻率在20Hz與20000Hz之間。(圖片來源：維基百科)

多年前，曾經有一單新聞講述外國學生，嘗試用高頻聲音的手機鈴聲，務求令老師難以發現，他們在上課時傳訊息。之後網上便開始流傳一段20Hz至20000Hz的聲音片段，供大家測試自己的聽覺年齡。低頻20Hz至高頻20000Hz是人耳的聽覺範圍，超過20000Hz便是超聲波，常用於工業及醫學範疇。隨著年齡增長及對聽覺的勞損，我們對高頻及高音會越來越不敏感，關於年齡與聽覺的變化大概統計數據如下：

(最高可聽見的頻率Hz) 18歲前：20000Hz 24歲前：18000Hz 30歲前：16000Hz 39歲前：15000Hz 49歲前：14000Hz 60歲前：12000Hz

以上的數據，當然會受音量dB(分貝)的影響，越大年紀的人需要較大音量，如60歲以上人士，聆聽到我們日常接觸到的聲音音頻(大約500-4000Hz)，音量要達40dB才能聽得清楚。

動物與人類聽覺鎘的分別

人類的好朋友貓與狗，無論對於低頻及高頻都較人類靈敏。(網上圖片)

來到本文另一個重點，就是與動物溝通，是否需要特別高音？以人類最好的貓和狗為例，他們對於低頻及高頻的敏感度，都比人類優勝很多，狗一般可聽到高至35000Hz的聲音，貓更可以到達50000Hz的領域，而人類男高音的音域最高達698Hz，女高音達1100Hz，所以我們無論多高音，在動物的耳中，都是相對低頻的聲音，但當然基於動物溝通的基本原則，低鳴相對帶有威脅性和攻擊性，你過份壓低聲音而帶憤怒的情緒，當然令牠們產生不安。

講到與狗溝通，人類遇到最大的難題，就是如何制止他們亂吠，大家應該學來旁旁身：

因為狗的聽覺比人類靈敏，噪音對於他們的影響會更加嚴重，生態廢料聯盟發言人 Aileen Lucero 曾表示，鞭炮及煙火聲會為牠們帶來的恐懼與驚慌，可能會導致腹痛、食慾不振，甚至因此失去方向感而迷路。生而為人，如果你自覺比牠們優秀，請善待你身邊的毛孩子。