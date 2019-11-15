話梅鹿全新專輯＋音樂會 - 亂世中告訴你現實的破碎

一年半後，香港 math rock 樂隊話梅鹿（ Prune Deer ）自《 Chemistry 化學 》後終再推出共 7 首歌曲的全新專輯《 Insufficient Postage 》，有別以往作品，新專輯的整個概念有「返撲歸真」的感覺，但唯美的意念未有摒棄，無論是專輯封面、mv 的拍攝，都帶著那份香港味道的 nostalgia —— 也同時寄寓著樂隊的音樂甚或成員本身，都正走出自身的舒適圈。

其實早些時候，話梅鹿推出新曲《 返信 》時，扭耳仔也和他們作過訪談，也看到成員間想在音樂創作上、作品的格調上來一個昇華。雖然如此，但唯美的意念沒有離開過成員的靈魂，只是在上面增添上了成熟的氛圍。話梅鹿的成員長大了。

【專訪】話梅鹿的《返信》：在香港這個主場一起爆發吧

樂隊這樣去形容新專輯：「人類天生就有做出選擇的慾望，透過一個個獨立的選擇，建立主觀上的控制感，同樣也是我們通往自由的方式。藉由 2018 年美國西雅圖，一個沒有機師經驗、叫理查德的地勤員工，偷走一架民航客機、升空到最後自殺式降落死去這件真人真事，啟發了話梅鹿推出新專輯《 Insufficient Postage 》，講述對於選擇的領悟。」

新碟的封面和相片，都大玩 nostalgic 風格。 (資料圖片)

無論是美術上，聲音上還是型態上，話梅鹿的《 Insufficient Postage 》選擇去捨棄華麗的包裝，丟掉激勵人心的旋律，打破一張專輯的固有框架。幾乎每一首歌都與不同的音樂單位參與了合作：由日本饒舌女歌手 春ねむり填詞、演唱並出演 mv 的《 返信 》；與目前休團中的香港樂隊小紅帽主音 Ashley 合作演唱的《 空郵 by Air 》；還跟不同的傳統樂手合作，例如中文大學音樂系的大提琴手蔡卓曦、香港青年中樂團的中胡手琬晴 Esther 和理工大學的小號手黃錦輝。話梅鹿選擇了走出舒適圈，在創作上邁出新的嘗試。

專輯其實在 9 月時已推出，但樂隊為了和樂迷分享這另一里程碑，今天再推出了專輯的限量版 vinyl 和 cassette，同時配合專輯的巡迴演出，星期六（ 11 月 16 日）會是香港站的日子，更邀請到 Merry Lamb Lamb、LK-072、Your Last Disco 和 Just a broken machine 和大家一起在亂世中、現實的破碎中，試圖找出那份淒美和無悔的感覺。

音樂會將於 11 月 16 日在 MOM Livehouse 舉行，因應近日的局勢，將提早於 1815 分入場，1845 分開演，約 2130 完結。若當日有突發情況而不能出席，樂隊將會無條件進行退票。最新消息將在各社交平台向大家公佈。