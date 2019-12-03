【Happy Ending歸香港】Avril Lavigne 2020年5月 水中重生再襲港

死訊、替身、萊姆病，這十年來關於 Avril Lavigne 的消息，都充滿著陰謀論和質疑。五年過後，再度有她來港巡演的消息，你我的青春早已變得複雜，但願我們都有個「Happy Ending」。迎接下年勁多個經典單位來港！

17歲就已經爆紅的 Avril Lavigne ，這位龐克少女帶領無數青年初嘗西方搖滾的滋味，對於反叛的概念，甚至學懂去化一個「Smokey Eye」妝。在推出《Let Go》(2002)及《Under My Skin》(2004)兩張驚世的搖滾專輯後，Avril 就不斷傳出壞消息，抵受不了因爆紅帶來的龐大壓力，相傳經理人開始找替身演員處理日常公開活動；與樂隊 SUM 41 主音結他手 Deryck Whibley 離婚，結束四年的伴侶關係；2007年《 The Best Damn Thing 》專輯，當中的《Girlfriend》唱到街知巷聞，但因為曲風和外形的轉變，punk girl 去玩 bubblegum pop，因此開始流傳她的死訊，最為廣傳的是一位名叫 Melissa Vandella 的藝人，承繼著 Avril Lavigne 這個角色。

一名巴西博客聲稱就是死訊及替身論的始創者，他之後在網上呈稱當初提出的陰謀論，其實只是對流言在網上傳播的社會實驗，Avril 死訊的傳聞就此得到平息。

2013年尾推出了同名專輯《 Avril Lavigne 》之後，Avril 在2015年罹患「萊姆病」，來自蜱傳播的疾病，感染初期會有頭痛、發燒、淋巴腺腫大、肌肉疼痛、喉嚨痛、頸部僵硬等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。《Head Above Water》是Avril Lavigne 臥床時寫的第一首歌，她訴說已經接受了死亡，身體面臨關閉，就像溺水般，很需要趕快上去吸一口氣。

God keep my head above water I lose my breath at the bottom Avril Lavigne - Head Above Water

時代不斷的更替，同樣是17歲爆紅，今天這個角色已由Billie Eilish承繼。身為一個聽 Avril Lavigne 的成年人，30歲的人生看見新血開花，舊血重生，是一件美好的事。

今日下午在 Facebook 突發出現的演唱會活動專頁。(圖片來源：Facebook)

活動詳情

《Avril Lavigne Head Above Water World Tour 2020 Hong Kong》

2020年5月24日(星期日) 20:00

地點：AsiaWorld-Expo, Arena