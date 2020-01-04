何英瑋與牧民 - 聽阿嬤唱歌：台灣的嬤嬤都唱這些歌給我聽

繼續是搶耳音樂廠牌計劃的學員單位，由何英瑋組成的樂團「牧民」，帶有復古的民謠味道，在台灣期間一些嬤嬤跟他唱恆春民謠，造就了這首新作的誕生。

牧民是怎樣組成的？

何英瑋：牧民樂隊由一群純樸、自由和浪漫之徒所組成。

他們愛帶着樂器，用音樂這國際語言四處交友，隨心而發。因為隊員的性格各有不同，所以曲風格調也各有千秋。他們自稱其音樂為城市民謠(City Folk)，常常即興創作，令人驚喜。他們希望用音樂去關心世界、社會和你；也希望用真實的歌詞和幽默的手法，成為漆黑中的螢火蟲。他們很喜歡在市集、啤酒節、音樂節及街頭等場合演出，但最過癮的還是在旅途當中唱歌。

何英瑋與牧民 Ewanho & Movement

主唱 / Vocal : EwanHo

結他 / Guitar: Marco

低音結他 / Bass: Adoss

鼓 / Drums: 大眼

《聽阿嬤唱歌》的創作概念？

何英瑋：當時在台灣跟一些傳藝師學習恆春民謠，天天跟阿嬤在一起，她們給我唱歌，教我彈月琴和說說她們的故事，讓我想起家鄉的婆婆。好想為她寫一首歌。

小時候跟是婆婆帶著我的，我跟她一起去種地，到田野捉小動物，偶爾去看一下公公粵劇演出。到晚上8-9點就睡眠，那時特別簡單快樂。有時睡不了奶奶會摸摸我的頭給我唱農村的歌謠，說說小故事，那時不覺得怎麼好聽，就覺得心安可以輕易入睡，可能旋律比較重複被催眠入睡了。

後來跟父母一起住，見婆婆的機會也少了很多。可能這就是城市的雲遮住了婆婆的臉。到今天婆婆還留著我小時候用過的東西，拿過的獎項，而留在我身邊的就是婆婆給我唱過的歌謠。

MV用了stop motion去做？為什麼有這個想法？

何英瑋：我小學時很喜歡看卡通片，也愛畫畫。

在美術班畫得好可以貼堂，展現給同學觀看，每一次交功課都希望把卡通人物加進去，和希望貼堂，可是我的畫工太差一直都沒成功。後來想到找姐姐代筆，結果成為了班上的美術好手。

這次MV也很想展現出卡通和美麗童心的結合，帶聽眾看一次卡通片。但可能姐姐不會動畫，剛好在網上看到一個好好看的貼，是一個逐格動畫藝術師，畫風可愛純樸，這就是我想要的，之後就馬上捉捕他。結果畫了兩版就通過了，最後就找到了代筆神手感到歡欣快樂。

製作導演 Jonathan Shu ：創作概念，主要也是根據曲風跟歌詞內容，主軸比較多復古的方式呈現，像是小時的溜滑梯、雜貨店、彈珠或黃色橡皮鴨等等。對於阿嬤的感情，用小時的回憶，以及現在的互動，相處的時間不同來做一個對比，小時候跟阿嬤一起出去，在路上扭了一個蛋，長大後只剩自己走在街上，經過扭蛋機還是不忘去扭一顆，象徵著對於阿嬤的感情，並沒有隨著相處時間減少而遺忘。

為什應想參加搶耳這個計劃？

搶耳讓我們各音樂單位提供了很好的交友平台，因為我們比較難去認識一下做獨立音樂的同行，就算見面也比較難打開說話的窗口（可能我們臉比較臭，看起來比較難相處），後來發現大家都渴望認識同道中人，這樣走起來沒那麼孤單。

搶耳讓我們認識了各行各業的大佬，他們都十分熱心給我們分享經驗，令我們得到了很多秘技和攻略，

碰釘的機會也因此減低了。緊密的工作坊和演出也漸漸教會我們一個演員的自我修養，總結一句：不錯！