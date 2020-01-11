CICADA 山林的啟發 譜出島嶼樂音

今年是 Cicada 成團的第 10 年，這組擁有古典／室內樂氣質的台灣獨立樂團，歌曲的進行偏線性，沒有人聲或歌詞，不太會有主歌、副歌的區別，風格曾被形容是 Post-rock、Neo-classical 或是 Post-classical，乍聽可能會以為是電影配樂，具有強烈的畫面感。

「（上述提到的）這些風格都蠻類似，我覺得都是用比較古典的配器鋪陳情感、堆疊情緒的音樂類型，通常敘事性比較強。」鋼琴手江致潔說，組團時就不想被歸類在某種樂風，現在也不會因此被侷限，反而較常思考接下來想要做的主題與議題，甚至走訪各地，為這座島嶼譜出樂音。「跟大自然有關的話，一定要親自去才可以，不這樣做好像會覺得沒有立場寫，不夠真誠。」

從 2013 年開始，Cicada 將目光放在這塊土地，主題圍繞在海洋，凝視過東海岸與西海岸之後，近期發行新作《走入有霧的森林》則受到山林的啟發，4 位團員更用雙腳親自感受，這一年來走訪過嘉明湖、奇萊南峰及合歡北峰。

此次 CINEMA SESSIONS，他們所帶來的是新歌，兩首曲目皆收錄於新專輯《走入有霧的森林》。《夕陽消失之前》一曲所寫的是北大武山的景色，他們在黃昏的時候身處在喜多麗斷崖，見到金色的陽光灑落在雲海間，弦樂的部分就像是光芒從雲朵裡透出，企圖用音樂捕捉那魔幻時刻；另一首《俯瞰我們的家》是在山林中遠望城市，從以往不曾有過的視野觀看我們居住的地方，描寫心境上的轉變。

毫無疑問，古典與流行兼具是 Cicada 的另一項特色，江致潔與謝維倫是玩樂團出身，小提琴手許罡愷與大提琴楊庭禎則擁有古典學院背景，彼此在創作時常會有觀念上的碰撞。

「該怎麼去表現一段音樂，我們會用不同的方式，像致潔可能會說，『這邊要有感情一點』。我們就想什麼叫有感情一點？是在演奏上要漸強嗎？」許罡愷說，自己以往都聽古典音樂為主，現在大家都會互相推薦作品，偏好的音樂也越來越相近。「像拉赫曼尼諾夫的哪首作品很好聽，我會介紹給致潔，她也會讓我去聽聽看Hans Zimmer 或 Ólafur Arnalds 。」

今年 6 月，Cicada 受邀到俄羅斯的 6 個城市巡演，在這個誕生許多古典作曲大師的國度，他們的演出受到熱情的迴響，還在當地趁空檔欣賞四年一度的柴可夫斯基國際音樂比賽，此次經驗讓團員印象深刻。

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「你會發現他們在聽音樂會的舉止，已經成為生活中的涵養了，」謝維倫說，「我們那天聽了將近 6 個小時，因為是比賽，所以會有同一個曲子會常出現，當你在聽三、四個人演奏都同一首時，好像能漸漸比較出差異與性格，那天聽下來好像會覺得在聽流行歌，並沒有那麼難以親近。」

他們這次新專輯就是在玉成戲院錄音室錄製，家住附近的吉他手謝維倫，更在尚未改建成錄音室的戲院過看過電影。本身十分喜歡坂本龍一配樂的他，覺得 Cicada 創作音樂的方式蠻有趣的，就像是先有某個主題或場景，再試著用樂器營造出畫面，跟他過去玩團的創作模式不太一樣。「在這樣原有編制上再加入木吉他，其實非常特殊。」

Cicada用音符描繪出曾親身經歷的自然場景，這次在他們熟悉的玉成戲院錄音室裡，希望用《夕陽消失之前》與《俯瞰我們的家》的 live session ，再現那時在山林間的感受。

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