抄襲成神曲！《野狼Disco》董Gem：沒有商業思維的創作是浪費心智

Mixtape 在hip hop界別很常見，即是用別人的曲，加上自己的詞，但必須標明原作者及出處。而今次《中國新說唱》Rapper 董Gem在《野狼Disco》引用Ihaksi的歌曲，在創作名單中則標明自己是作曲，Ihaksi只是編曲，原作beat在2018年已推出，「野狼」則它在2019年3月才完成。

《野狼Disco》在23秒的位置出現原作 Ihaksi 的聲音標記，留標記是hip hop beat製作人的簽名方法：

原作者 Ihaksi 的《Summer Hip Hop Instrumental 2018 / Happy Rap Beat Free 》在2018年2月推出，意大利Rapper SPOLPA 引用了這首beat ，創作了作品《DIMMI》，並在創作名單列明 (Ihaksi instrumental prod.)。 Ihaksi 分享這首beat時，表明是「Free Beat」即是Rapper可自由用作Mixtape，但基於hip hop的道義及創作精神的尊重，必須標明原創者。

董Gem 接受內地媒體訪問 「光是纯創作，一点商業思維没有，太浪費心智了！」

董Gem接受內地媒體「界面」訪問，講述《野狼Disco》的創作過程。(圖片來源：界面 網站截圖)

《野狼Disco》 在內地成為2019年年度歌曲，Rapper 董Gem在接受內地媒體訪問時，講述歌曲的創作經過，並表示歌曲在2019年3月完成，但在幾年前已有這個構思。

傳媒形容他是一個懷材不遇的音樂人，《野狼Disco》是他加入商業思維的轉變。

在串流音樂平台中，《野狼Disco》是標明由寶石Gem作曲，原作Ihakasi只是編曲。(圖片來源：KKBOX)

部份內地樂迷更將《野狼Disco》與早年的神曲《我的滑板鞋》比較，但董Gem表示「滑板鞋」只是無意識的自發創作，「野狼」是有意識的，只有自己才知道的很辛苦的創作，不是一個小品式的東西。