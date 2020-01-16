假日貞操 - Acid Rain ：重覆又重覆的即興創作 像一場場冥想

搶耳音樂廠牌計劃學員 假日貞操 (Virgin Vacation)，重覆又重覆的即興創作，從中抽取有趣的旋律，像一場入定和冥想的過程。

如何形容「假日貞操」的風格？

假日貞操 ： 我們這隊band之間，有一種對話形式，即係四個其實四個好唔同的音樂風格去一齊對話，當中當然會有有些對話，是互相 in contractor，大家排斥對方，過一陣子又一齊又冇事，對話的形式在一首歌中，可能有重重覆覆不停交換角色。

Jaming 的時侯比較重複性，我覺得真係會大家可能未想到，或者未嘗試踏出一步，在一個不熟悉的tone進行即興創作時，我們會不斷去loop一個Motif，每一次jaming都像一次冥想的感覺，類似在一盒拼圖中，尋找每一塊的碎片去拼合。

歌曲《Acid Rain》的創作概念？

其實本身我們都冇想過話，要因為某些原因或者故事或經歷去創作，我們從來作歌的方式，都是大家四個不同的人，四個喜歡唔同音樂的人，走埋一齊去，當刻即時jam一些東西，或者大家嘗試下用唔同的方式，去創造一些我們從來未聽過，或者覺得好有趣的東西。

《Acid Rain》為何會用這個名，其實每個作品都是一個創作練習。上一次我們用了 Brian Eno抽卡仔的方式，他創立一個出名的方法，將一些指令卡，造成一副類似啤牌的物體去抽。我們就用了類似方法，將關鍵字寫在紙仔上，然後放入袋中，抽兩隻字出來。

在BBC的訪問中 Brian Eno 談抽卡仔創作法：

這種創作方式穩定性不是很高和完整，我們會錄下每次jaming和即興創作的東西。之後再重新聆聽，抽出當中有趣的旋律，有些像肌肉反射的感覺。

作品中有很重迷幻的味道，樂隊有在揀TONE及聲音取樣方面，下了什麼功夫？才能做到這個效果。

從來可覺得自己屬於迷幻，那種迷幻性不像平常經典的70/80年代，那種講求色彩的音色。可能你會形容，我們的迷幻性，是重覆又的重覆，「入定」的那種感覺。

與插畫家黎達達榮的合作的源起？

因為其實與插畫家黎達達榮合作，band未組成嘅時候，就已經有一齊合作㗎喇。其實個名是黎達達榮構思出來的，那時還未有作品時，就有這個樂隊的名。本身我們是一隊玩即興及 jaming 的樂隊，基於這個感覺演變出「假日貞操」這個名字。

黎達達榮為假日貞操創作的插畫。(圖片來源：假日貞操 fb)

其實我們都麵知道，為何個名叫做「假日貞操」，應該可能純粹是那一刻，覺得個mood 「好chill」或者作品有 psychedelic 的感覺，我們內心覺得這名字與我們的作品，有所連繫，但是難以解釋的。

即將推出的《Acid Rain》MV，由黎達達榮創作的人海插畫而製作。(圖片來源：《Acid Rain》MV截圖)

因為名字因黎達達榮而來，自自然然就找他幫手作畫，以我們音樂作起點去創作，就成為了這個人海的一格漫畫畫面。