來認識香港女唱作歌手 iii 的「《艾》想世界」

香港女創作歌手 Iris Liu，早於獨立二人樂隊 SoundTube 時已嶄露頭角擔當創作和主音，靈巧的聲線令人印像深刻。近年她主力個人發展，來了個分身 iii。最新一年也推出了全新單曲作品《艾》，寄語著「 iii 的幻想世界」。

唱著歌的 iii，聲線與神髓總是有點點像王菀之，iii 也直言視 Ivana 為偶像。不過當然，作為一個用手聽歌的樂迷，是要將兩人分開看待，這才能真正認識到 iii 獨特的地方。先來聽聽她最新作品《艾》。

歌曲都是由 iii 自作自編自唱，歌詞則請來了香港填詞人關栩溢操刀，「讓我靈魂來衝浪，想四處遊蕩，找一些空檔，訂造白日夢，置身睡床」一句就可以感受到 iii 想帶樂迷一種超然的體驗。iii 又很喜歡月亮，將它帶到了拍攝的 mv 中，片中全白的調子，也令人感到悠然自在；她這樣形容歌曲和 mv：「做人之所以有趣，就是可以不停作出選擇。選擇改變自己的喜好，用不同視點看世界，不停發掘自己的更多分身。『艾』諧音『 I 』，有『我』的意思，就像 iii 的一張名片，樂曲一響起便帶你進入她的幻想世界。」

最近她也參與了搶耳音樂廠牌計劃，讓更多樂迷接觸到她的音樂，例如《我願靈魂漂浮於藍色的海》的現場演出，iii 的一手琴已經令大家進入狀態，更何況再加上他的歌聲？

iii - 若有若無：這個城市有人只為利益 隻眼開隻眼閉地生存

TTNN III 特典 - SoundTube：音樂是啟發思考的藝術