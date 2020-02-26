TTN油塘最後演出 小紅帽重組 6隊本地樂隊歡送場地

因韓國單位 H.J. Freaks 擔心檢疫程序影響到之後的巡演，所以取消了在港的演出，令TTN 油塘最後的演出落空，但見慣風浪的大家，迅速集結6隊本地樂隊作個歡送音樂會。

肺炎疫情肆虐，這兩個月TTN接近零收入，同時要負擔上百萬元的租金及各種支出，暫時結束營業是保命再戰的最好方法。兩年前，2月25日剛好是TTN開幕的日子，兩年過後場地回歸初始的原狀，舉行「This Town Needs Farewell Live」。

重溫TTN開幕時的專訪影片：

【場做場有】TTN專訪-序章：不如我們重頭來過？

【場做場有】TTN專訪-序章2：This Town Needs __?

【場做場有】TTN專訪-序章3：尊重

在告別 Hidden Agenda 四代後不久解散的 小紅帽，近排秘密練團，終於在歡送演出宣布重組；同場亦有每當HA有事都會力撐的 Sexyhammer 及 慘慘豬；在近期務起的實驗電子樂團 金巴利道路真理生命 ；meme味濃的 death metal 樂隊 Cryogenic Defilement (鼓手最近賣蜂蜜)；亦不少得義氣仔女 逆流 的參與。

2月27日的演出由七點到十一點，各位home office的樂迷，相信都可以早些到，好好歡送TTN。This town needs ____ 是一個填充題，這兩年你有了答案嗎？

演出詳情

「This Town Needs Farewell Live」

時間：2.27 地點：This Town Needs

19:00-19:45 金巴利道路真理生命

19:45-20:30 逆流

20:30-21:15 Sexyhammer

21:15-22:00 小紅帽

22:00-22:30 Cryogenic Defilement

22:30-23:15 慘慘豬