本地 lo-fi chill 之旋律！Nicholas Cheung《 I AM 》推出

香港廠牌 Neoncity，近日為 lo-fi chill 本地音樂人 Nicholas Cheung 推出專輯《 I AM 》，也是廠牌從過去的 city pop 發行走向今次 jazzy beats/lo-fi 的一個里程。

受 Nujabes、久石讓等人的音樂啟發，Nicholas Cheung 自 2008 年便開始製作一首 首精良而且充滿情感的 mellow beats。相比起後來眾多 lo-fi channel 那粗糙的工業 化生產，Nicholas 透過自學各種鋼琴音樂原曲、混合取樣不同的音源，譜寫出一首 首既生動、又充滿敬意的歌曲。

Nicholas 說：「自 2008 起我一直在製作 beats 的音樂，但一直難以找到想要的聲音或方向，因為我仍不斷在尋找新風格。 也很難找到自己想要的聲音。 到發現了 Nujabes，愛上了他的 hip hop 風格，又在 2010 年於 YouTube 、 Facebook 、 Bandcamp 上發現了一個強大的社區，圍繞 Nujabes的音樂而發展。 我就開始製作聽起來像久石讓（ Joe Hisaishi ）、Nujabes 靈感的節奏，甚至彈奏鋼琴套並上傳到網上。」

《 I AM 》這張專輯在 Nicholas Cheung 的眾多創作中可謂最具初心和熱誠的作品。 像《 Dat Jazz 》的 Swing 根源，《 Wood Grain 》的木結他清脆流麗的旋律，或是 《 Mandrian 》新古典樂的混合節奏，都活靈活現了 Nicholas 對 Nujabes 以來的 jazzy hip hop 有個人獨到的創作理念。而全張專輯更多有揉合了 trap 拍子效果，將 jazzy beat 添加上流行的氣息。

而《 I AM 》這張專輯亦令到他從此獲得東⻄方不同創作人的注目，在 jazzy hip hop 領域的各種大名如 Avens、Marcus D、Substantial、Othello、Nak、Sam Ock等人都曾和 Nicholas 合作，亦前衛地預視了同類音樂的興起，讓樂迷沉醉在 lo-fi, chill-beat 的國度裡。

大家現在除了可於 bandcamp 的 Neoncity 的專頁購買 Nicholas Cheung 的《 I AM 》數碼專輯外，也可以同時購買限量版《 I AM 》卡式帶專輯。