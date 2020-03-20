新冠肺炎 - 真唔真？醫生推介 Daft Punk 的頭盔有上佳抗疫能力！

口罩防新冠肺炎？不用啦！大家一起學 Daft Punk 做一個頭盔啦！你可以恥笑這一個 post，但人家外國真的訪問了一位在澳洲的急症醫生，她給了 Daft Punk 頭盔 8 分的防護評分！唯一有一個缺點... 那是甚麼呢？

《 triple j 》的撰文人 Max Lavergne 問到了一位在 Brisbane 工作的醫生 Dr Imogen Lines，她當然是在疫情期間要在醫院中日忙夜忙，但都仍抽了點時間出來，進入一下音樂圈內品評一下一眾有「罩」的音樂單位的「保護裝備」效用高不高，而其中 Daft Punk 的頭盔評分甚高！

Dr Imogen Lines 說防疫 gear 最緊要除了全身防護衣、口罩和髮網外，就是眼罩。所以當她看到 Daft Punk 的造型照時，她說：「他們的防護措施不錯，唯一憂慮是銀色頭盔的那位的口部若是通風或吸入氣溶膠或飛沫，不如加個纖維濾網？」

Daft Punk 的頭盔網上有不少人分享自家製作的過程，不妨參考一下

不過其實 Daft Punk 兩人都用不著這個「防疫頭盔」，他們自 2017 年就沒有巡迴過，今年？別奢望，除非他們真的是機械人。

另外 Dr Imogen Lines 還說 DJ Deadmau5 的老鼠頭盔也是高防護性呢，「那雙大耳朵符合 1.5 m 的相隔防護距離，除非你要和他合照啦。」現在都是可免則免好了。