功課 project 變 mv - 話梅鹿《失速》模糊細膩之質感

香港 math rock 樂隊話梅鹿（ Prune Deer ）去年 9 月推出第三張專輯《 Insufficient Postage 》，拍攝的 mv 也繼《返信 Return 》及《 By Air 空郵 》後，來到第三首作品《失速 Stalling 》也有 mv 上線了。不過原來 mv 差點就「出不了街」，更反而是今次新冠肺炎的疫情為 mv 的製成推了一把！

話梅鹿的最新 mv《失速 Stalling 》近日上線，這收錄在去年 9 月推出的第三張專輯《 Insufficient Postage 》的歌曲，為何會到現在才有 mv 呢？

原來都是由一份「 group project 功課」開始。《失速 Stalling 》的 mv 由 Kwan Cheuk Wai 及 Tsang Ming Sum 執導， Tsang Ming Sum 說要將這功課「搞大佢，就拍條 mv 啦！」就這樣，成了《失速 Stalling 》的開端。

+ 2

當時他們在場景中用上氣泡布（ bubble wrap ）作主調，「組成嘅 360 度嘅art set，形成有穿透力、又模糊嘅投影幕，樂隊成員穿上實心透明雨衣，企係氣泡布牆之間，進行現場演奏，再配合投影同現場 VJ 投射嘅影像，將音樂同影像兩者喺現場實時同步，互相牽引出情緒。」 Tsang Ming Sum 說。

不過 Tsang Ming Sum 又指當時的「現場感」牽動到的情緒比一切都來得大，回到電腦畫面看回拍攝下來的影片，那份感覺卻「失真」了。「脫離咗『現場』，如果只由影片去欣賞，會缺少咗立體感。所以，依個 mv 就閒置咗無剪，（整個 mv 計劃）幾乎胎死腹中。」

但卻因為新冠肺炎，一個疫情令導演要留在家中，再開始剪輯拍下的片。「我將（之前）旅行拍低嘅影像、懷緬老香港嘅片段，透過同『現場投影』有異曲同工嘅『重曝』，去塑造返模糊而細膩嘅質感，加上 80 年代港式MV嘅剪接特色去營造返個情懷。」

樂隊的結他手自然（ Nature ）對《失速 Stalling 》一曲的感覺是「向未知的進發」，「歌曲入面想描寫做地勤嘅主角鼓起勇氣，登上飛機前嘅心理狀態，至到輪胎離開地面的時刻。一開始的鳥聲係主角喺機場外圍綠油油嘅草地，望住飛機上上落落，再一步步踏上沒有回頭嘅空中既旅程。」另一位成員、結他手城鋒則在寫這歌後覺得可以在當中加上一些點綴：「寫完《失速》的 solo 後忽發其想：如果用其他樂器演奏會怎樣呢？結果我找同學 Esther，她是位二胡樂手，重錄一次那段 solo，結果超兇呢！」

話梅鹿全新專輯＋音樂會 - 亂世中告訴你現實的破碎

【專訪】話梅鹿的〈返信〉：在香港這個主場一起爆發吧