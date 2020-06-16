香港無好動畫? 樂隊假日貞操與插畫師黎達達榮 的《Acid Rain》MV

器樂樂隊 假日貞操 Virgin Vacation ，實驗性中帶tripy的無人聲音樂，純是聽覺已經帶來極大的想像空間，樂隊將作品《Acid Rain》視覺化的過程，與插畫師黎達達榮迷幻的顏色加上超現實的人體肢體，是近期本地Indie矚目的動畫MV作品。

Wing 你身為樂隊 假日貞操 Virgin Vacation 的結他手 ，動畫MV亦由你執導，與本地插畫師黎達達榮合作，你之前有製作動畫的經驗嗎？

Wing：我本身從事劇場視覺的工作，今次是第一次與插畫師或原畫師合作，但亦有處理影像的經驗，之前大學也是讀Fine Art。

插畫師黎達達榮作品。(圖片來源：黎達達榮 fb)

動畫以畫面主導，聲音為輔助深化體驗，MV則以音樂為重，畫面深化感受，你在製作這個MV如何平衝視覺與聽覺的主導性？

Wing：其實一開始去製作MV的時候，都是以聽覺為主，沒想過畫面會取代音樂或現在是平起平坐，初衷是希望聽眾更易投入，但製作動畫的過程，感覺是再創作一次，像是為電影配樂的二次創作，多了一個層次思考，更令人可以反思音樂想表達的意思，其中創作中的潛意識多了一個表達機會。

MV本身可以到達獨立成為一個作品的質素，成為我對這首作品的，故事、故事背後的意義、節拍之中的暗示，再次感受隊友在當中的創作舉動，是以觀眾角度的一個觀照的過程。

手部與足部的聚焦，樂隊與黎達達榮有就分鏡上作討論？

Wing：整個MV的製作上，在整個樂隊組成已經有一個主視覺，由黎達達榮主理，沒有其他的參考，只有我們初期錄的demo，他透過這些音樂，創作了一版漫畫給我們，聚焦在手、腳、人體部份，但我沒有思考過是什麼意思，究竟他想表達的意思，某程度上有點虛無飄渺。感覺有點像以前超現實畫家玩的接龍遊戲「Exquisite corpse」。

一張畫分為四節，第一個人畫頭，之後其他人接下去畫身體不同部份，。那副畫就會變成不能預測的人像。我們與黎達達榮的合作方法，就像這樣的互動。

Exquisite corpse 的作畫遊戲，就像將人體與物品的合成。（圖片來源：維基百科）

Exquisite corpse 的作畫遊戲，就像將人體與物品的合成。（圖片來源：維基百科）

流水式的特效有所標誌性的含意？

Wing：你說中了整個MV的一個主軸，是流水式的特效，除了我和黎達達榮的合作，我們還有與一個程式編碼員Ellen Lo合作，她是網頁設計師，她沒有製作過這種動畫，懂得利用編碼去構成這種有機體的變動，由像素製成的浪，都是由這位在紐約工作的香港人製作，她是重要的第三位成員，令這個作品與一般平面動畫不同。立體的流水與平面的動畫，矛盾地同時存在。

人體的插畫與流水特效融合，3D與2D合併的概念。(MV截圖)

樂隊 假日貞操 Virgin Vacation 的視覺，偏向使用螢光的色系，為何對這類顏色特別有感？

Wing：螢光色不會令你聯想到更加深層次的意思，因為他比較功能性，例如功能性的反光衣。在光學上是一種特效，螢光色系亦像是一種警告，同時吸引又是一種警告，就如「shooting pink」和「小心危險」的顏色。

樂隊 假日貞操 Virgin Vacation 團照。

Wing：假日貞操 Virgin Vacation 不是要講偉大訊息的樂隊，我們想透過音樂和視覺去刺激大家，尤其是。這個顏色充滿像徵意義的時代，種族、立場、政見，我們只想透過刺激去令人反思，可能每個人都會選擇代表自己的顏色，我們的選擇是螢光色。