per se - 無窮：童話中漁夫剝削金魚的自由 換取無窮的利益

per se 在過往的專輯曾以完結及歷史事件為概念，新計劃他們決定以童話故事出發，新作《無窮》引用了原自格林童話的《漁夫和金魚的故事》，人類不斷利用大自然，滿足自己的慾望，最後連自己容身之處亦不適合居住。

俄國詩人普希金於1833年改寫格林童話《漁夫和他的妻子》，成為《漁夫和金魚的故事》的故事，故事講述漁夫在海裡捕獲到一條會說話的金魚，金魚為了重獲自由，不論代價去滿足漁夫的要求。

最初漁夫決定無條件放生金魚，但被妻子知道後郤指罵他愚蠢，要他向金魚提出最少要得到一個新的木盤，才能放它走！金魚滿足條件後，他們兩夫婦不斷變本加厲，從木盤、木屋、成為富婆，到最後想成為海中的女皇，反過來要金魚侍奉她。

最後金魚奔向大海，夫婦生活回歸原狀，只有破屋和面前的破木盤。

per se在《無窮》的宣傳照亦用上了大海的藍色調。(圖片來源：per se fb)

講起天災人禍，人類對自然作出違反天性的行為，per se《無窮》MV的拍攝亦受到肺炎疫情的影響，改以沒有演員參與的形式拍攝。他們一直以來合作的導演 Orange Chan ，利用 3D 打印的物件，來呈現人類與大自然的拉扯關係。