覺得絕望嗎？ 黑暗中唯一的依靠！動畫《來自深淵》的史詩配樂

動畫《來自深淵》中的奧斯，是一個偏地黃金圍繞著巨大洞穴的城市，前往洞穴深淵尋寶的探險家都會同時得到詛咒和祝褔，為了得到資源和寶藏，大人會利用小孩去進行各種詛咒實驗。這個地方充滿著財寶，卻沒有人道和人權，只有用無數的犧牲去換取「希望」。伴隨進入深淵新奇浩大的世界觀，人性的光輝和黑暗交替，其中最大的功臣是這位來自澳洲的音樂人 Kevin Penkin。

《來自深淵》無論在作畫、劇情、配樂，深度的環環相扣，做成眾多觀聚一個又一個不能磨滅的回憶，每當虐心的劇情出現，配樂的響起就像大壩的水閘，一旦決堤，淚水就一發不可收拾。

Kevin Penkin 主理的配樂，運用大量弦樂的元素，來自英國皇家音樂學院畢業的他，將《來自深淵》的聲音營造成猶如史詩級電影《魔戒》及電玩遊戲《巫師》的樂曲，classical與 ambient music元素的交融，脫出「宅文化」的產業，這張OST絕對是近年最令人深刻的創作。

《來自深淵》的配樂都集中在維也納的錄音室 Synchron Stage 錄製，現世最傳奇電影配樂大師 Hans Zimmer 也是這個錄音室的常客。Kevin Penkin 在製作《來自深淵》電影版配樂時，再度回到 Synchron Stage 並接受訪問，他講到這個地方令到他能夠成名，並能夠繼續在夢寐以求的動畫行業立足，他更分享了一些營造整個深淵氣氛的錄音技巧：

單單在13集電視動畫版的原聲大碟《Made in Abyss Original Soundtrack》，就已經多達27首作品，分為兩隻實體CD推出。在最近上映的《來自深淵：深沉靈魂的黎明》同時亦以雙碟OST形式推出，製作單位對於每個情緒起伏的細緻處理，以及角色各有自己的專屬樂曲，深淵的各層亦有獨特的氛圍，無論境況多黑暗，都不要失去幻想。

在最新的電影版《來自深淵：深沉靈魂的黎明》， 焦點乎集中在最強(最無人性)的探險家黎明卿身上，令配樂的風格走向帶有恐懼感的聖堂音樂，當中的結尾曲《Forever Lost》，會令你就算走出戲院後，也永遠記住逝者的犧牲，直至黎明來到，我們這一世也要往黑暗中前行。