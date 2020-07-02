草東沒有派對 新歌《如常》 背後更強大是 他們荒唐的互動直播劇

《如常》就是在黑暗的場境中，給你一盞小吊燈。草東沒有派對在新歌發布前，在官方YouTube頻道推出一系列《不都媽生的 5.0》的直播舞台劇場，網民可以即時投票，影響角色荒唐的日常生活。面對荒謬的日常，可能我們早已失去選擇。

草東曾經於訪問中表示樂隊成員熱愛電玩遊戲，《The Last of Us》這款史詩劇情大作，最令他們深刻(很想知這他們對於第二集的評價！)，而他們打造的《不都媽生的 5.0》網站直播劇，就像個第一身視覺的角色扮演遊戲，舞台劇形式的劇場中，不時會出現選擇題，讓觀眾即時投票，向角色發問、了解他的背景、給予角色一些道具影響劇場發展。

草東的《不都媽生的 5.0》八點檔直播劇 ，能夠做到即時與演員互動。(圖片來源：草東沒有派對 YouTube頻道)

這些角色就像你的家人、上司、朋友，他們面對著人生各種的荒謬，甚至他們就是荒謬的本身，而我們的日常就是見證著，這些不合常理、智商、道德的事情發生，你覺得你的選擇，真的是有選擇？

不能聽命於自己者，就要受命於他人。 尼采

每集的劇場開始都會出現一句名人的格言，道出當中的命題。劇場從小人物中體驗大道理，但他們不會弄得非常嚴肅，起碼當你看不過眼時，也可以請角色食一支香蕉！片尾曲《如常》現已於各上串流平台上架了。