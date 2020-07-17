梅林茂與 Ilan Eshkeri 為電玩《對馬戰鬼》配樂注入靈魂與人性

在大家期待電玩遊戲機要進入全新第五世代（ fifth generation ）的時候，大部份人仍集中在遊戲機的功能、速度、所謂的「疑幻疑真的細緻畫面」，但大家很多時仍忽略了遊戲當中的重心 —— 故事、人身角色與及其深度刻畫。就如當年很多的 PlayStation 3 或 Xbox 360 的遊戲一樣。今日就和大家分享一下 PS4 最新推出遊戲《對馬戰鬼》（ Ghost of Tsushima ）由日本配樂家梅林茂和英國作曲家 Ilan Eshkeri 主理的配樂。

在另一大作《 Cyberpunk 2077 》再度延期到 11 月才推出，那時也剛好是 PlayStation 5 靈式推出的時期來說，以 13 世紀蒙古帝國（ Mongol Empire ）忽必烈為首的元朝（ Yuen Dynasty ）試圖征日、中途侵佔日本對馬島為題的《對馬戰鬼》（ Ghost of Tsushima ），很可能是 Sony 為 PS4 最後一套電玩大作了。

要記著，一套電玩大作，除了畫質、gameplay 和故事外，如果沒有適當的配樂，日本武士（ Samurai ）與蒙古人的戰鬥就不能在電玩中完美呈現出來，遊戲開發商 Sucker Punch Productions 請來了屢獲殊榮的電影和電視作曲家 Ilan Eshkeri，與和導演王家衛是好拍檔的日本配樂家梅林茂（ Shigeru Umebayashi ）主理，後者大家都知道，《花樣年華》、《一代宗師》的音樂都是他手筆； 前者最著名則是為不少電影主理配樂，如《 The Young Victoria 》、《 Kick-Ass 》（但他之前為電玩主理配樂的就只有《 The Sims 4 》）來展現出有著深厚日本歷史的聲音。

Sucker Punch 指：「我們聽了很多不同作家的樂曲，而梅林茂先生絕對是一位出色的人選。不論是他的音樂觸覺、與我們遊戲的配合、他本人的親和性，還是對待作品的嚴謹態度都無與倫比。在合作前我曾到日本拜訪過他，他覺得與我們的作品極為匹配。但由於我們的遊戲規模相當龐大，我們再需要再邀請一位作曲家參與製作，因此我們請來了曾在其他計劃中與梅林先生合作的作曲家Ilan Eshkeri。」

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Ilan Eshkeri 則在起初被邀請這個企劃有點點猶豫：「我不想做一些只是斬斬斬的搏擊劍比賽遊戲，我想『如果是這樣我就不想做。』 但 Sucker Punch 的主理人花了很長時間與我交談，整個遊戲的敘事、特色和氛圍，而我被它的宏大震撼了。 這是一個如此有力、有情感和美麗的故事。當然，其中也有很多戰鬥，但精髓是關於一個人面對死亡又如此激烈的情感之旅。 這是關於一個人一生都受到嚴格的道德準則訓練，卻要為拯救他所愛的人而必須反其道而行。 整個遊戲中都充滿了巨大的情感張力，這種張力確實啟發了我去答應這個製作。」

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