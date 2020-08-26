【睡前YouTube爬】163 braces 機頭咪錄音的台灣可愛翻唱主

每晚臨訓前都會上YouTube爬片，不如每晚都寫下臨訓前上YT有乜好睇睇聽。看到封面圖是短髮大眼女生就難以抗拒，爬了幾段片才發覺她已經在台灣成名一年多的翻唱YouTuber 163 braces ，利用耳機的內置咪錄音，對著電腦鏡頭拍攝翻唱影片，40萬華人及日本人同時追隨著她，深入了解之後，發現她的男友更吸引~~

163 braces 是一位就讀台中科技大學的女生，影片從來都是隨性地在電腦前，利用簡單都不了的器材去唱歌，頭髮有時有點散亂，臉上有時留有幾顆紅豆，青春可愛和甜美的表演，吸引了超過40萬來自中港台，甚至日本的觀眾。在大家被圈粉的同時，網民直呼她為「我婆」，更有不甘看到她器材簡陋的製作單位邀請她來合作。

重點來了，163 braces 她有男朋友！！！而且更被譽為「台灣Joji」及「台灣On Ok Rock」的音樂人 李浩瑋 Howard Lee，以個人身份出道，同時是重型樂隊 FORMOZA 及 Chill曲風MONO的主音。core、trap、EDM、chillwave 風格集合在一個他的身上，相對 163 braces 的翻唱，我更愛 Howard 的音樂~ 而且他更與台灣hip hop新貴陳嫺靜合作過歌曲《Could say》！

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