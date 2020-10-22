【去唔到日本】日本最大唱片店 TOWER RECORDS 開放國際運輸服務

去日本買「立雜嘢」會去Donki，買音樂嘢一定要行行 TOWER RECORD ！源自美國，以「NO MUSIC NO LIFE」為口號的全日本最大連鎖唱片店 TOWER RECORD 近日開放了國際運輸服務，以往要買到日本版的唱片，可能要靠集運或代購，買水貨又可能要食炒價，在全球銷售環境不理想，旅遊業航空業又停滯時，這服務絕對是樂迷的褔音。

TOWER RECORD 與日本代購網站worldshopping合作，提供海外直送服務。(圖片來源：Tower records)

日本最大唱片店 TOWER RECORD 與日本代購網站 worldshopping 合作，只要在 TOWER RECORD 將貨品加入購物車，就會自動連結 worldshopping 的全球貨運服務，貨品本身的價錢，加上日本本地運費，再加上商品價格10% worldshopping 的服務費，就是總價錢。顧客可以使用信用卡或paypal付款。worldshopping 有別於日常買越多，每件平分運費越少的購物概念，統一每件貨物收取10%服務費，雖然提供了方便，但購物時卻不能盡興。

每件貨品價格，加上日本本地運費，再加上10%服務費，就可以由日本直送到你家中。(圖片來源：TOWER RECORD )

日本代購網站 worldshopping 亦與100間多間日本網店合作，到截稿時筆者已經逛了兩小時網店。