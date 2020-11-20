《Cyberpunk 2077》配樂強勁工業電音 NIN 鼓手參與製作

早在 2013 年《Cyberpunk 2077》 預告片推出，令機迷一直期待，到 2018 年遊戲終成形，但正式推出日期延完又延，OK，大家都一等再等，現在說 12 月是正式推出嘛，信住先，製作商也在這些期間介紹遊戲內不同的層面，近日介紹到遊戲的 soundtrack、音樂，有不少音樂人參與，如 hip hop 超級樂團 Run the Jewels、Grimes、NIN 鼓手 Ilan Rubin 都有，更推出了六曲 EP 讓大家聽！

《Cyberpunk 2077》日前播出了電玩推出前（應該不會再 delay 了吧？）最後一 集導前預告節目《Night City Wire》，除了訪問了飾演電玩主角 Johnny Silverhand 的奇洛李維斯、談電玩中的 CG 動畫技術外，就是介紹了 《Cyberpunk 2077》 的配樂 soundtrack 了：

《Cyberpunk 2077》遊戲開發商 CD Projekt RED 最著名的是為《The Witcher 3: Wild Hunt》中的配樂，主理人 Marcin Przybyłowicz 與作曲家 P. T. Adamczyk 及 Paul Leonard-Morgan 合作製作新的音樂，利用 IDM、搖滾、industrial 類型音樂帶來 sci-fi 暗黑世界的 cyberpunk 意境到玩家耳前。又邀請了 Nine Inch Nails（NIN）的鼓手 Ilan Rubin 、大提琴手 Tina Guo 演奏。原創配樂更推出了 EP《Cyberpunk 2077 - Original Score EP》讓大家率先感受一下 Night City 的氛圍：

《 Cyberpunk 2077 》角色紋身內藏 Radiohead 彩蛋？

除了配樂，大家都應該聽過當中會出現的歌曲，會有 DJ Nina Kraviz 的《My Lullaby For You》，也有 Run the Jewels 的《No Save Point》

當然也不少得早已推出了的 Grimes 一首《4ÆM》，和由樂隊 Refused 飾演電玩內樂隊 Samurai 唱出的幾首歌曲

相信明年或再較後時間，就會見到《Cyberpunk 2077》OST 的黑膠推出。現在先再看一下電玩的預告

The Postal Service 下月推全新專輯《Everything Will Change》