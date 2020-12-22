萬能青年旅店《郊眠寺》石家莊人的「high tech low life」

萬能青年旅店全新專輯《冀西南林路行》英文譯作《Inside the cable temple》是信仰與機械的結合。萬青的家是河北石家莊，一個發展已久的工商業重鎮，但卻沒有成為一線城市，同時存在重度的環境及食水污染，石家莊人要活下去的信仰…總是多麼無力。「high tech low life」因為cyberpunk的潮流，經常成為現代人對生活的評價，城市的發展帶來只有更墮落的生活，在專輯封面出現墨麒麟，麒麟本是仁獸，並會帶來好運，但墨化後(受污染)進入垂死狀態，來自孔子《春秋》結尾的典故「西獵獲麟」麒麟之死，象徵一個時代的衰落及結束。

如果自以為喝一口源頭的東江水就是搖滾，我建議你去喝一唱石家莊的水。石家莊由於重工業密集，地下水存在重金屬和有機物的污染，城市附近更出現多條「癌症村」，另外工業引起的霧霾問題也創下全國紀錄。

星河下 電子荒原 億萬場冷暖 億萬泥污人 切斷電纜 朝霞晚風 臨時收入 臨時生活 萬能青年旅店《郊眠寺》

在中國內地樂迷討論《郊眠寺》的貼文，他們覺得歌詞就是直接地描寫著河北人的生活，在滿佈電纜的環境居住，被大企業剝削，受污染而生病卻無法追究.....沒有維權組織的幫助，更有村民被軍隊鎮壓。河北人真實的故事，成為了《郊眠寺》最佳的文案。

渤海地產 太行水泥 宗教醫保 慈善股票 幻覺貿易 階級電梯 高級魔術 高級發明 凝聚神與心 建此不夜城 萬能青年旅店《郊眠寺》

《1984》與《美麗新世界》同時存在的社會，資本主義的盡頭，我們只能在消費品中尋找信仰，大企業製作各種「服務」，給予你虛假的希望和保障，創立一個又一個的「Night City」。萬能青年旅店《冀西南林路行》不是一張電子未來風的專輯，但當中卻有最濃厚的cyberpunk概念。