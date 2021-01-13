歌名同坂本龍一有關係？Mogwai 再在新單曲 MV 上線

早前公布 2 月 19 日將推出第十張專輯《As the Love Continues》的 post rock 樂隊 Mogwai，再有新單曲上線，連同 MV 的《Ritchie Sacramento》！

Mogwai 主腦人 Stuart Braithwaite 談《Ritchie Sacramento》時笑說：「這歌名是我們有位朋友談到坂本龍一時，我們聽錯了他的名字（坂本的英文名是 Ryuichi Sakamoto，那大家明白了？）。歌詞則是有關 Bob Nastanovich 的朋友 David Berman 曾將一個鏟子擲向別人的一架跑車，並大叫着『舉起你們的水晶矛吧！』這樣。這歌獻給我們這些年來失去的音樂界朋友們。」David Berman 於 2019 年自殺身亡。

《Ritchie Sacramento》的 MV 非常有電影感，由 Sam Wiehl 執導，是他用 Mogwai 的歌去製作一個第一身遊戲時，將畫面製成了 MV。

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Mogwai 會於 2 月 13 日，於網上串流演出新專輯《As the Love Continues》的歌曲，及其他著名作品，這個演出是在蘇格蘭 Glasgow 的 Tramway 拍下的，樂迷可以購票觀看。

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