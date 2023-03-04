日本樂團星期三的康帕內拉專訪　主唱詩羽：我們特性是怪怪的POP

以無法預期的多變曲風，擄獲新世代男女樂迷的心，經過主唱的世代交替現由詩羽代表的星期三的康帕內拉（水曜日のカンパネラ、Wednesday Campanella），早前受浪漫的工作室邀請去台灣參加「大浪漫趴 BIGROMANTIC PARTY Vol.01」及「星期三的康帕內拉Live in.Taipei」演唱會，相當特別的是位居幕後的靈魂要角釼持英郁與 Dir.F 這次特別應兩場演出秒殺的熱情現身幕前，除對支持的樂迷們表達感謝，對於被問到詩羽的表現他們給了超過 300 分的高分，也讓詩羽開心的拍手叫好，足見團體跨越年齡的好交情。而在首日於 PIPE 的演出也帶來滿滿好評，星期三的康帕內拉的音樂魅力，正在台灣持續蔓延著。



最早預定組成三人女子團體，因第一代主唱 KOM_I 而確定了星期三的康帕內拉這個團名，現在由未滿 22 歲，模特兒出身的詩羽擔當主唱，並於去年5月發行最新 EP《霓虹Neon》，詩羽分享接下主唱的過程是 Dir.F 透過 IG 私訊問有沒有興趣加入星期三的康帕內拉，後來與釼持英郁及 Dir.F 只見過三四次面就決定加入，回到家冷靜下來才感覺「好像接了一個不得了的任務！」

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「初期我們曾討論是不是應該換團名，不過 KOM_I 曾表示就算他離開了也希望星期三的康帕內拉可以持續下去，所以我們也會繼續這樣帶來好聽的作品。」詩羽並不擔心樂迷比較她和前代主唱的不同，只要將自己想表達的音樂唱出來就好，釼持英郁也指出自己在作曲時，會特別注意不要過於意識到以前 KOM_I 時期的星期三的康帕內拉，而是看著現在的主唱詩羽，去做符合她的歌曲，詩羽認為：「我想星期三的康帕內拉的特性應該是怪怪的 POP，而且聽著我們的作品會感到很開心，這就是樂團最大的魅力。」

因為團名與電影《愛登士家庭（The Addams Family，阿達一族）》Netflix 外傳影集《星期三（Wednesday）》相近而聯動特別版人氣單曲〈Edison〉造成熱烈討論，詩羽認為珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）飾演的 Wednesday 那種頑固堅強的個性其實跟自己很像，就算沒有看過《愛登士家庭》的朋友，也可以很輕鬆的融入戲劇的世界觀，聊到最近熱衷的戲劇，詩羽竟選擇 2000 年推出由宮藤官九郎擔任編劇，長瀨智也主演的《池袋西口公園》，並表示比起少女、戀愛的題材，青春、懸疑解謎甚至有殭屍更好的作品他相當熱衷。

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在《NYLON JAPAN》2 月號裡詩羽展現的百變少女的俏皮模樣，甚至騎起台灣正紅的日本國民車 HONDA SUPER CUB，對於時尚有獨特見解的她表示對於穿著打扮都是自己決定的，搭配的衣服則是前一天決定外，出門化妝打扮大概花 2.5 小時，這次來台灣也準備了四套不同色系的穿搭風格，而粉紅色可說是詩羽最愛的顏色，所以就會在不同的搭配中出現。自小時候從母親手中收下的椎名林檎 CD 可說是最珍貴的寶物，問到最想推出的演唱會周邊，詩羽覺得還是 CD，「現在因為收聽習慣的緣故很多人已經不買 CD 了，但很多有趣的設計都是在 CD 這樣的實體發生，所以我還是希望可以販售 CD。」

不論有過疑問，或者有過懷疑，相信經歷過第一日星期三的康帕內拉的樂迷肯定以被詩羽充滿魅力的舞台演出所擄獲，就如詩羽這個團體就像冰淇淋般充滿著不同的滋味，重點是，看到就會很快樂！星期三的康帕內拉一月下旬推出新作品，詩羽加入後發行的首張EP《霓虹Neon》數位專輯也已在各大音樂平台上架，一起期待詩羽在更大的舞台帶來精彩的音樂吧。

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