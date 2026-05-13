2026下半年資產點配置？星級名家傳授投資攻略 拆解股樓輪證策略

2026年投資市場瞬息萬變，無論是港股及美股的板塊輪動，還是本地樓市的最新發展，投資者都需要一套進可攻、退可守的精準策略來把握機遇。由致富證券主辦、UBS全力贊助的「2026 投資攻守道︰股樓投資攻略》」，將於5月31日為廣大投資者指點迷津！



是次講座陣容鼎盛，邀請多位嘉賓及地產界重量級猛人，全方位探討股、樓、輪證的最新走勢及多元資產配置策略，包括致富證券研究部聯席董事莊志豪先生分析港美股焦點投資板塊，瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華小姐剖析輪證策略，及祥益地產總裁汪敦敬先生探討樓市趨勢。而致富證券研究部分析員李穎琳將擔任主持，無論你是股海老將還是樓市新手，都不容錯過！

兩大核心Session涵蓋股、樓、輪證全面分析

港美股焦點投資板塊 輪證攻防策略

面對反覆的股市，投資者應如何捕捉強勢板塊？本環節將由兩位嘉賓為大家拆解。致富證券研究部聯席董事莊志豪將會深入探討港股與美股的最新市場焦點，發掘潛力投資板塊，助大家釐定長短線入市策略。與此同時，瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華亦會同場專業剖析窩輪走勢，分享如何靈活運用衍生工具作對沖及槓桿，為投資者制定攻守兼備的輪證策略。

多元資產配置：樓市舖市全面睇

除了股市，磚頭文化在香港依然根深蒂固，本地房地產市場的走向自然備受投資者關注。本環節邀請到祥益地產總裁汪敦敬，他將憑藉多年豐富的地產市場經驗，全面解構本地樓市舖市最新走勢。講者會深入探討住宅的投資潛力，助你多角度評估市況，掌握多元資產配置的致勝之道。

致富投資講座《2026 投資攻守道︰股樓投資攻略》

日期：5月31日（星期日）

時間：14:00 - 16:15 （13:30開始入場，敬備茶點）

地點：香港康得思酒店七樓宴會廳 (旺角地鐵站C3出口)

演講者：

莊志豪先生 致富證券研究部聯席董事

卓素華小姐 瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管

汪敦敬先生 祥益地產總裁

立即報名：https://www.chiefgroup.com.hk/hk/financial/seminarinfo?seminarCode=20260504-MK-ISD&redirectSeqNo=0（名額有限，先到先得！）

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任務二：入金+交易獎賞

於開戶30日內入金並留存30日，完成交易即可獲得英偉達（NVDA.US）股票：

入金HK$10,000 + ≥1宗交易→約HK$200股票

入金HK$200,000 + ≥5宗交易→約HK$300股票

入金HK$1,000,000 + ≥5宗交易→約HK$400股票

任務三：邀請朋友開戶（最高約HK$2,000）

成功邀請朋友開戶並符合入金條件，推薦人可獲特斯拉 (TSLA.US) 股票獎賞：

淨入金HK$10,000→約HK$100股票

淨入金HK$80,000→約HK$300股票

淨入金HK$1,000,000→約HK$800股票

額外獎賞：成功邀請3人→再加送30天打新全免卡（約HK$1,200）

任務四：轉倉獎賞（最高HK$5,000）

存入股票累積總值≥HK$200,000，並留存≥90天

可選股票：小米（1810.HK）／中芯國際（0981.HK）／美光科技（MU.US）／黃金ETF-SPDR（GLD.US）

獎賞形式：轉倉費用回贈（上限HK$5,000），成功轉倉即獲50%股票獎賞，留存滿90天再獲餘下50%！

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(推廣生意的競賽牌照號碼: 61334-6)

(註：以上所有活動及優惠均受相關條款及細則約束。投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，投資前應先了解相關風險。)

（資料由客戶提供）