内地收緊跨境炒股　本地券商三招應對　迎新增長點｜財經拆局

中國證監會等八個部門早前發布《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》（下稱「整治方案」），引發市場關注。



整治方案主要針對境外證券期貨基金經營機構（以下簡稱境外機構）相關跨境經營活動，嚴格限制內地投資者跨境炒股，旨在劃清監管邊界。

在監管環境趨嚴之下，境外機構，包括各大互聯網平台券商如何調整業務模式及風險管理機制，以應對新一輪行業挑戰，緩衝內地業務逐步退出帶來影響，尤為值得關注。

行業宜加大監管科技投入 應對合規新方向

往好的方向想，隨著監管邊界逐步清晰，業界宜加大監管科技（RegTech）的投入。

對持牌券商而言，這既是挑戰，也是重新整理業務模式的契機。以今次監管整改「焦點」之一的互聯網券商富途為例，其管理層早前在財報業績電話上回應投資者提問稱，本次規則調整是面向全行業的統一要求，公司積極擁抱監管，並嚴格按照指引穩步推進後續合規工作。公司稱，此前已全面停止為內地客戶開戶，並持續強化審核與反欺詐機制，對造假行為「零容忍」，將人工智能等前沿技術納入客戶身份核實及反欺詐流程，以防範虛假開戶等違規行為，過去兩年累計駁回數以萬計的不合規開戶申請。

值得一提的是，今次監管整改，針對非法的跨境炒股活動，本地投資者自然不受影響。事實上，本地投資者資金安全的保障機制具明確基礎。投資者若通過香港持牌中介機構（如券商) 在港交所進行買賣的證券及期貨交易，可獲香港投資者賠償基金（ICF）保障，分别為每名投資者提供最高50萬港元的賠償保障，為投資者資金安全提供法定層面的防護 ; 同時，香港證監會規定對持牌中介機構實行嚴格的客戶資產與公司自有資金隔離制度。

國際化加速 標普: 有助未來兩年緩衝內地業務逐步退出帶來影響

此外，除本地市場外，推進國際化布局，也是出路，令海外業務佔比持續提升，國際市場可逐步成為行業重要的增長引擎。

行業中，國際化以富途最為顯眼，其已將業務拓展至美國、新加坡及日本等市場，成效亦獲得評級機構的正面認可。其中一季度，富途海外獨立品牌moomoo，在海外所有市場均錄得收入年對年高比例增長，其中5個國家收入增速超過100%。

國際權威評級機構標普（S&P Global Ratings，以下簡稱「標普」）最新報告確認，母公司富途控股（Nasdaq: FUTU）長期主體信用評級維持 「BBB-」投資級，評級展望穩定。標普報告表示，富途在香港具領先的市場地位，加上國際化業務持續，有助在未來一段時間內緩衝業務結構調整帶來的影響。公司最新首季業績亦顯示，其全球用戶規模持續增長，全球用戶數已突破3,000萬，海外有資產客戶數增長錄得顯著升幅。

中信里昂發佈研究報告稱，儘管對富途短期受到監管消息擾動，但核心業務韌性仍在，海外增長和產品擴張邏輯並未被改變。該行維持富途「High Conviction Outperform」評級，並將12個月目標價由185美元上調至200美元。摩根士丹利發表最新研報維持富途Top Pick，後續市場爭議點將從內地監管轉向香港、新加坡及海外增長。

行業結構調整 多元化路線建商業韌性

撇除今次監管，本港零售金融市場亦正進入結構性調整，持續擴展業務範圍，股市以外還有許多發展潛力的領域，成為行業潛力增長點。

首先，不少證券商近年持續擴展業務範圍，已涵蓋證券交易、期權、槓桿、自動化交易、資產管理及虛擬資產在內的7類牌照。例如，在虛擬資產領域，富途旗下獵豹交易已獲香港證監會虛擬資產交易平台（VATP）相關牌照並全面運營，後續計劃推出虛擬資產質押融資、場外交易及資產質押服務。

其次，證券商也應從單一「股票交易工具」，逐步轉向至「一站式全球資產配置平台」。根據波士頓諮詢公司（BCG）發表最新報告，本港財富管理市場規模龐大，去年跨境財富管理資產規模按年增長10.7%至約23萬億港元，超越瑞士成為「世一」跨境財管中心；惟零售投資者在資產配置及產品滲透方面仍有提升空間，為券商提供進一步拓展服務深度的機會。

以富途為例，其在香港市場仍佔據較高市場份額。據統計，平台本地註冊用戶數約佔香港成年人口一半。富途管理層亦在業績電話會議提到，儘管香港用戶覆蓋率已處於較高水平，但從客戶資產管理規模（AUM）滲透率來看，財富管理服務仍有待進一步深化。未來將持續拓展理財產品線，提升資產配置服務能力，並加強產品滲透率及高淨值客戶黏性，以推動業務增長。

整體而言，在監管框架逐步完善的過程中，行業競爭將更集中於合規能力、產品多元化及國際化佈局，亦將成為券商未來發展的關鍵方向。