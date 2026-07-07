【2026致富投資攻守道講座　圓滿結束】

由致富證券主辦、UBS全力贊助、香港01作媒體伙伴舉行的「致富投資講座《2026投資攻守道︰股樓投資攻略》」早前圓滿結束。面對反覆波動的金融市場及步入新常態的本地房地產，大會邀請到致富證券研究部聯席董事莊志豪，瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華以及祥益地產總裁汪敦敬，為現場觀眾全面剖析股樓輪證的最新形勢，並分享進可攻、退可守的實戰策略。



致富證券研究部聯席董事莊志豪（右二），瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華（左二）以及祥益地產總裁汪敦敬（右一），為現場觀眾全面剖析股樓輪證的最新形勢，並分享進可攻、退可守的實戰策略。

港股陷區間上落 投資AI板塊需買「保險」對沖

股市方面，致富證券研究部聯席董事莊志豪坦言，港股目前缺乏明顯升幅，主要在二萬四千六百點至二萬六千點的區間橫行上落。他指出，全球資金現時高度集中於美股及大型AI概念股，令港股短期內難以出現突破。對於熱炒的AI板塊，他強烈呼籲投資者切忌盲目高追尚未有實質盈利的股份，警告這類已被過度透支預期的股票隨時成為大戶派發的地雷。相比之下，他更看好能受惠於AI發展且提供穩定派息的電力股及數據中心板塊。在策略上，他建議投資者在造好強勢美股的同時，必須買入反向產品作為保險對沖，而在橫行的港股市場中，則可考慮運用備兌期權（Covered Call）策略每月賺取期權金。

致富證券研究部聯席董事莊志豪坦言，港股目前缺乏明顯升幅，主要在二萬四千六百點至二萬六千點的區間橫行上落。

高波幅市況宜選牛熊證 善用篩選工具捕捉短線機遇

當個別熱門股份出現單日急升暴跌的過山車行情時，衍生工具便能發揮靈活對沖的作用。瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華指出，近期AI相關股份的引伸波幅極高，有時甚至高達百分之二百，這會令窩輪的實際槓桿相應降低。面對這類高波幅市況，她建議投資者優先考慮定價較少受引伸波幅影響的牛熊證，並挑選收回價較遠的產品以策安全。她強調，操作輪證應採取短線部署，猶如打拳般看準時機出擊，獲利或觸及止蝕位便應果斷離場。為協助投資者在花多眼亂的市場中尋找目標，她建議善用瑞銀網站上的產品搜尋功能，例如透過「是日活躍」或「瑞銀之選」等條件進行篩選，為投資者提供更細緻的產品分類視角。

瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華指出，近期AI相關股份的引伸波幅極高，有時甚至高達百分之二百，這會令窩輪的實際槓桿相應降低。

本港M3資金破21萬億 樓市步入復甦期無泡沫

面對近年樓價調整，祥益地產總裁汪敦敬認為香港依然是一塊福地。他透過數據指出，本港M3資金總量已由1997年的2.85萬億，大幅飆升至現時超過21萬億，反映即使在樓價下跌時期，市場資金仍然持續增加。他強調，目前的樓市正處於復甦期，出現調整實屬健康現象，加上過去十多年的樓市辣招已防止了過度借貸，因此市場並不存在泡沫。針對入市策略，汪敦敬指出隨着外來人口增加，本港租金預料會持續上升，有交租負擔的人士應深切考慮買樓。同時，他建議投資者應保留適當現金作為緩衝，以應對潛在的政治或經濟波動風險。

面對近年樓價調整，祥益地產總裁汪敦敬認為香港依然是一塊福地。

講座當日反應熱烈，不少人到場參與。