SK海力士登陸美股　黃國英明言仍值得買　今輪晶片周期料起碼5年

韓國半導體巨頭SK海力士（SK Hynix）本港時間周五﹙10日﹚晚上，正式於美國納斯達克交易所開始交易。此次赴美上市定價每股149美元，集資規模高達265億美元，一舉超越當年阿里巴巴在美上市時的募資規模，刷新外國企業在美史上最大規模IPO紀錄，更榮登全球歷史上第三大IPO！



投資界屏息以待，資深基金經理、黃國英資產管理董事黃國英表示，若以長線投資角度而言，股價已累升許多的SK海力士仍值得考慮，「如果純粹從公司發展的基本面來看，是值得買的！」不過他亦提醒，由於韓股向來波動較大，投資者須做好心理準備要承受較高的市場波幅。



黃國英表示若以長線投資角度而言，SK海力士值得考慮。（資料圖片）

估值折讓料收窄 惟難完全對標美國同業

SK海力士目前在韓國的市盈率（PE）約為20倍，預測PE則為7.48倍。目前，市場普遍認為SK海力士估值在韓國市場遭到低估，因此高度關注能否藉着這次赴美上市實現身價「估值重估」。

黃國英認為，公司估值有望改善，但難以完全消除折讓。他解釋，雖然韓國政府推出多項有利資本市場的政策，但政策上又有一定方面的讓利，同時亦有要求大型企業承擔更多社會責任及增加稅務負擔等政策討論，所以海外投資者仍會因此對韓股估值維持一定折讓。

他表示：「估值方面如果要100%追得上，我覺得做不到，但怎樣都會比現在好一點。」

晶片股的「超級周期」料維持5年以上

以往半導體板塊向來被視為具備強烈的週期性，SK海力士的估值因而受壓，但黃國英認為，爭辯SK海力士是否週期股的「意義不大」，他笑稱「SK海力士（股價 ） 50 萬韓圜變做 200 萬韓圜期間，一些人都還在說他是週期股！」

再者，黃國英認為，這一輪的「超級週期」有機會能維持五年以上，預料有較大機會擺脫市場對SK海力士是傳統週期股的固有印象。

SK海力士的「超級週期」有機會能維持五年以上。（Getty）

至於SK海力士登陸美股，會否帶動其他半導體股份向上，黃國英認為未必，由於投資者多了一個直接投資SK海力士的渠道，相反有機會出現資金分流的現象。

籲長線投資者買正股 勝過槓桿ETF

香港市場亦有追蹤SK海力士的2倍槓桿ETF，讓本地投資者在缺乏直接渠道時，能以槓桿工具捕捉股價波動，因此其管理資產規模一度超過1,300億港元，遠勝盈富基金﹙2800﹚，更出現明顯溢價。

隨著SK海力士掛牌美股，黃國英建議，應優先考慮買入美國上市的正股，而非槓桿產品。由於正股沒有槓桿及每日重新平衡所帶來的滑移成本，他直言，「對長線投資來講，買美國的正股是舒服一點」，加上SK海力士本身股價波幅已經大到「唔需要再加槓桿」。

另外，他指出，美國上市後當地市場亦會陸續推出相關槓桿產品，屆時香港相關ETF的獨特性將下降，成交或會逐步減少，沒有現在暢旺，因此長線部署以正股會較為理想。