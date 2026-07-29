恒生 Mobile App 全新升級 貼心功能助你輕鬆全面掌握財富

香港人生活節奏急促，日常理財往往追求效率與清晰度。然而，面對分散的戶口和繁雜的數據，不少人都會感到無從入手，難以快速掌握自己的整體財務狀況。恒生銀行明白大眾需要，近日為恒生 Mobile App 進行全面升級，打破傳統銀行 App 依賴客戶「全自助」的理財模式，注入「可靠、有溫度、貼心」的設計理念，適時向客戶提供重要提醒，讓理財體驗不再冷冰冰，助客戶時刻把握每個理財機遇。



全新主頁助你告別繁瑣 一眼看清資產分布

不少人登入銀行 App 的第一件事，就是想直觀地了解自己「有幾多錢」以及資產配置情況。以往客戶可能需要登入多個戶口去左拼右湊，費時失事。新升級的恒生 Mobile App 主頁將大眾最關心的「資產總值」集中呈現，將存款、投資及 +FUN Dollars 等資產整合於同一區域。這個一目了然的資產配置介面，讓客戶不再需要自行計算，每次登入都能快速、準確地掌握最新財務狀況，輕鬆展開更全面、更有效率的理財體驗。

理財不再冷冰冰！化身專屬「貼心管家」

科技雖然帶來方便，但理財服務同樣需要人情味。新版本的另一大亮點，是加入猶如專屬管家般的「重要提醒」與「Smart Tips」功能。系統會根據你的日常理財事項，適時發出「重要提醒」，例如提示人壽保費逾期或戶口設定等個人重要事項，減低錯過重要理財時刻的機會，讓日常理財變得更輕鬆安心。

同時，App 會透過大數據分析，送上切合你需要的個人化理財 Smart Tips。舉例來說，系統會根據你的過往紀錄，分享市場洞察，例如指出有三成與你相似的客戶會將存款分散至美元及英鎊等不同貨幣，助你發掘更多理財靈感。

財富概覽度身訂造 精準分析發掘資產增值潛力

為了進一步協助客戶發掘資產增值潛力，全新簡潔易明的「財富概覽」頁面，不但讓你一眼掌握所有戶口的投資產品及存款分布，更會因應不同客戶群呈現專屬的配置。例如，市場動態以助資深投資者捕捉投資先機，“你可考慮的產品" 以輔助投資新手選擇。

理財，由掌握開始。想體驗這個有溫度、更懂你需要的理財好幫手，緊記將恒生 Mobile App 更新至最新版本，隨時隨地解鎖更多理財新體驗。據了解，將會有更多新功能於恒生 Mobile App 陸續推出，大家記得留意！

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