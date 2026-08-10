智庫．傳承｜中銀香港「私人財富」對談：傳承工具大拆解

隨着社會進步，財富傳承已演變成一門需要提早規劃的學問。為協助大眾及早掌握傳承要訣，中國銀行 (香港)「私人財富」特別呈獻一系列共四集的全新理財對談節目《智庫‧傳承》。由資深財經新聞主播范巧茹主持，每集將邀請不同的專家，深入探討財富管理與財富延續的策略。



首集節目（「本節目」）由中銀集團人壽保險有限公司（下稱「中銀人壽」）全力支持，並以「傳承工具大拆解」為主題，邀請到專家鄧智榮博士及中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒先生，分別為大家剖析遺囑、家族信託及人壽保險的差異，助客戶及其家人了解更多如何準備周全的財富規劃。



破除傳承迷思 處理遺產乃嚴謹法律程序

不少香港人對財富傳承存有誤解，以為開設「長命契」或聯名戶口便萬無一失，而毋須盡快訂立平安紙。鄧智榮在節目中指出，財富傳承本質上是一個法律程序，不能輕視。他提醒，只要涉及死者名下的資產，無論是銀行戶口、物業、股票還是強積金，都必須經過遺產承辦的法律程序處理，否則即屬非法處置。此外，坊間常有「信託等同富豪專利」的誤解，以為坐擁逾億資產才值得考慮設立信託。鄧智榮強調，傳承的重點不在於資產多寡，而是對家人的保護；只要市民擁有物業或儲蓄，並關心家人未來生活，便應了解傳承工具並盡早準備，免卻家人日後煩惱。

傳承工具有什麼分別

兩位專家在節目有以下介紹：

1. 遺囑（平安紙）

• 特性：作為最直接的傳承方式，遺囑受《遺囑條例》規管，具備簡單、靈活及成本低的優點，適合資產結構簡單且家庭關係清晰的人士。

• 注意潛在風險包括遺囑屬於「死後一次性生效」的定局安排，無法處理生前的資產管理與風險控制。若內容未符合法定形式，可能會被判定無效；即使立了遺囑，若違反相關條例，部分遺產亦可能被重新分配予特定受養人。

2. 家族信託

• 特性：鄧智榮將信託比喻為「多功能遙控器」，提供持續管理的機制。設立人可詳細設定資產的投資方式、派發時間及對象，甚至實現跨代傳承。它既能避免遺囑認證的延誤，亦能保護資產免受家庭成員的婚姻或債務風險影響。

• 注意潛在風險包括信託的法律架構較為複雜，牽涉較高的設立及後續運作費用。

另外，中銀人壽代表魏志煒指出，現今有些人在進行財富規劃時，除了關心自己需要外，亦希望為家人提供財務保障及考慮財富傳承問題。如果有這方面的需要，可能亦會考慮人壽保險。人壽保險除了提供基本的身故賠償（一般為純保障型的定期壽險）外，亦加入了儲蓄、投資、財富傳承等元素。人壽保險在索償手續較方便，視乎情況及個別保險公司要求而定，只要向保險公司提交所需文件並獲批核，就可將賠償金直接支付予指定受益人，免卻等候遺產承辦程序的時間，幫助應付家人開支。

• 靈活性：市場上不少保險產品提供更改受保人及增設後備受保人的選項，一般更改受保人及設後備受保人提名必須有可保證明及得到保險公司確認批准後，方為有效，詳情請參閱相關保單條款及先向保險公司作進一步了解。保單權益人可以靈活選擇受益人領取身故賠償時間及金額，按自己的意願將財產分配給下一代。

注意潛在風險包括人壽保險產品投保人須留意保單的相關風險，包括保險公司的信貸風險；若在保單初期終止保單或退保，取回的收益金額可能遠低於已繳付的保費。

資訊僅供一般參考，並不構成和沒有意圖構成任何專業建議、意見、要約或遊說任何人作出任何決定，亦不能詮釋為在香港以外提供或出售或游說購買任何產品的要約、招攬及建議。保險產品受條款及細則約束，請參閱相關銷售文件。請注意保單持有人須承受保險公司的信貸風險，若保單持有人於保單初期中終止人壽保險保單及/ 或退保，其取回的收益金額可能遠低於已繳付的保費。

真實案例剖析 防患未然才是真「無掛慮」

在處理遺產分配時，家庭背景往往比想像中複雜。鄧智榮分享其處理中港兩地繼承個案的體會，他指最大的風險往往不是「子女爭產」，而是資料不齊全、資產不清晰。例如遇上再婚家庭、同父異母的兄弟姊妹，或是海外資產無紀錄等情況，引發的爭拗隨時拖延數年，耗費大量金錢與時間。

魏志煒亦分享，保險並非理財的終點，而是「整個人生財富規劃拼圖的其中一塊」。他認為就著財富傳承仍有地方必須留意，例如兩代人很少主動溝通，普遍需要透過專業人士去了解兩代人的家庭的財務需要與傳承願景，同時，亦要按個人的財務狀況及目標，充分了解相關工具所需的費用和產品風險，並選擇最合適的人壽產品進行周全規劃。

*上述內容只供參考。本節目並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見，或任何産品或服務之要約或建議。本節目無意向派發本節目内容即觸犯法例或規例的司法權區或國家的任何人士或實體派發，亦無意供該等人士或實體使用。本節目所提供的資料及/或意見並不代中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）及中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）的立場。中銀香港及中銀人壽對此並不承擔任何責任。請注意保單持有人須承受保險公司的信貸風險，若保單持有人於保單初期終止人壽保險保單及/ 或退保，其取回的收益金額可能遠低於已繳付的保費。

（資料由客戶提供）