AI股急跌後，係陷阱定撈底良機？專家親授建倉、對沖與配置秘技

AI概念股近月急跌，引發市場劇烈震盪。踏入第四季，科技股到底會迎來強勢反擊，還是跌勢未止？面對風高浪急的市況，投資者應如何提前部署，在危機中尋找生機，早着先機取得高績效回報？為助讀者在波動市中精準出擊，《香港01》將於9月12日舉辦「2026投資策略講座」，雲集四大重磅嘉賓，親授建倉、操盤及對沖秘技，剖析AI股走勢、全方位拆解ETF靈活配置策略，以至輪證實戰攻防！



科技股估值受壓 第四季迎來入市新轉機？

過去一年多，科技巨頭及AI概念股經歷高歌猛進，惟近月受市場對估值過高的擔憂、盈利兌現壓力以及宏觀利率變數影響，板塊出現大幅回調。不少投資者面對股價急瀉感到徬徨：一方面擔心科技股泡沫爆破、跌勢未止；另一方面又怕錯過傳統「作戰窗口」的低吸良機。隨着第四季漸行漸近，港美股市走勢呈現分化，加上主題板塊輪動加快，單靠過往「長揸」強勢股的策略已難以應付現今市況。要在波動市中尋求突破，投資者急需釐清現時到底是「逢高減磅」還是「逢低撈底」的最佳時機。

這次講座，邀請嘉賓溫𠎀探討港股脈搏，密切跟蹤恒指走勢，聚焦AI概念股、半導體與芯片股，以及中資銀行股等避險板塊。而美股與環球宏觀方面，剖析科技、醫療及金融股前景，解讀聯儲局貨幣政策、通脹數據及地緣政治對美股的深層影響。

而另一位嘉賓劉栢言為「投機先要溫功課」版主，他將分享技術分析與市場節奏，擅長技術指標與大市趨勢判斷，深度剖析半導體、金礦股及科技股的板塊輪動策略。

另外，窩輪市場交投持續活躍，投資者參與度明顯提升。資金部署板塊熱點鮮明，科技股繼續成為市場領漲焦點。受惠於人工智能熱潮持續發酵，AI產業鏈及科技股繼續受資金追捧，投資情緒高漲。嘉賓花旗上市結構性產品部副總裁麥穎儀，講解如何利用窩輪的產品特性，部署AI、半導體、科技股等強勢主題，以槓桿效應捕捉短線機遇。

最後，ETF方面，市場迎來爆發式增長！A股回調，股票型ETF單月創歷史新高，反映「越跌越買」已成市場共識。其中，科創50及創業板指相關ETF最受追捧。主題方面，半導體ETF成為最熱賽道。與此同時，亞洲高息ETF提供每月收息現金流，日股對沖ETF則有效抵銷日圓匯率風險，淨賺股市升幅。嘉賓華夏基金（香港）有限公司本地中介業務負責人李星宇解答上述迷思局。

2026投資策略講座

日期：2026年9月12日 (星期六)

時間：2:00PM - 4:00PM

地點：九龍尖沙咀彌敦道118-130號 美麗華酒店3樓會議廳1-3

嘉賓：

【港股脈搏】: 香港股票分析師協會理事 溫𠎀

【技術分析與市場節奏】:「投機先要溫功課」版主 劉栢言

【輪證槓桿與短線攻防】: 花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀

【ETF配置與爆發式增長】: 華夏基金（香港）有限公司 本地中介業務負責人 李星宇

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牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而 (ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。在此情況下，投資者將會（如屬N類牛熊證）或可能會（如屬R類牛熊證）損失全部投資。

（資料由參與機構提供）