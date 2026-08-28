智庫．傳承|中銀香港「私人財富」：訂立持久授權書 助您規劃資產

在香港，每10個60歲以上人士就有一個患上認知障礙。假如有一天，我們因為這類疾病而失去精神行為能力，甚至記不起戶口密碼，辛勞半生累積的資產會否瞬間被凍結，變成家人看得到卻用不到的「失匙夾萬」？



為協助大眾及早作好周全規劃，中國銀行 (香港)「私人財富」呈獻一連4集的全新理財對談節目《智庫．傳承》。第2集節目請來蘇文傑先生（Albert），聯同中銀集團人壽保險有限公司市場及產品發展總監魏志煒先生，由資深財經主播范巧茹主持帶領，深入探討如何利用「持久授權書」（EPA）^緊急解鎖被凍結的資產。

《智庫‧傳承》第2集由中銀集團人壽保險有限公司市場及產品發展總監魏志煒先生（右二）與蘇文傑先生（右一）探討及早規劃財富安排的重要性。

認知障礙者的戶口被限制？拆解「失匙夾萬」財務危機

節目一開始，主持范巧茹便拋出一個切身的問題：「當事人一旦患上認知障礙，銀行會否凍結其戶口？」蘇文傑解釋，香港法律對「精神上無行為能力」的人士有一套極為嚴謹的保護機制。一旦當事人失去判斷能力（如中風或患上認知障礙），即使是最親的配偶或子女，都沒有法律權限即時動用其資產。

他指出，即使銀行戶口、保險箱還是投資賬戶有充裕資產，家人都不能調動資金。因為銀行必須確保每一筆資金的調動，都是由「清醒並具備行為能力」的持有人親自指示。這種法律設定的出發點本為保護當事人，但在現實中，卻往往令家人陷入無現金可用以支付醫療費用的財務挑戰。

建議及早善用「持久授權書」（EPA），以便在當事人失去精神行為能力時，親屬能合法及時管理受限的資產。

平安紙在生時無效！教路一招EPA「緊急解鎖」

為避免上述情況，不少人以為早已立下「平安紙」或遺囑便能高枕無憂。然而，蘇文傑提醒，這正是傳承安排中最易被忽略的盲點。遺囑必須在立遺囑人離世後才生效；意思是在當事人在生時（即使已失去判斷能力），遺囑並不能動用其資產來支付醫療或護理開支。

為解決這個局限，蘇文傑建議善用「持久授權書」（Enduring Power of Attorney，簡稱EPA）。這是一份在授權人仍然清醒時簽立的法律文件，容許指定親屬或信任人士，在授權人日後失去精神行為能力時，繼續代為處理財務。EPA覆蓋的範圍廣泛，包括保險索償、現金、股票、退休金，甚至可以出租或出售物業以應付醫療開支。若沒有EPA，家屬便必須向法庭申請監護令，整個程序費時費錢，往往耗時數月甚至半年。因此，EPA被視為「緊急解鎖資產」的極實用工具。

中銀集團人壽保險有限公司(「中銀人壽」)牽頭成立「安心2gether」聯盟，提供跨行業的增值服務，助家庭及早應對認知障礙帶來的財務挑戰。

長期照顧需提早規劃 善用保險產品幫助減輕家庭財務壓力

中銀人壽代表魏志煒在對談中亦表示，以認知障礙症為例，患者從病發到離世可能長達10年甚至或久，若子女無法即時合法動用父母的資產以支付長期護理開支，將面臨沉重的家庭財務壓力。他指出，市場上已有不少保險產品提供「精神上無行為能力保障」。一般來説，若保單權益人不幸被診斷為精神上無行為能力人士，只要符合指定條件¹，指定領取人便可於特定的時間內提出申請索償精神上無行為能力保障，幫助緩解家庭燃眉之急。

魏志煒強調「主動預防+規劃」的重要性。中銀人壽作為香港養老金融服務的領航者，建議「Young Old」初老一族可透過先進科技（如ARIA檢測²）及早發現風險，並趁精靈時訂立「持久授權書」（EPA）。此外，中銀人壽更成立了「安心2gether」聯盟，透過跨行業聯盟成員的力量，為客戶提供ARIA認知障礙風險評估、持久授權書文件及退休規劃講解、上門居家安老等非金融增值服務*，將應付養老轉化為享受養老，令兩代人真正「安心2gether」！

備註：

^ 如對「持久授權書」及有關「精神上無行為能力」在《持久授權書條例》的定義有任何疑問，閣下應自行就個人情況安排合資格之法律顧問或相關獨立專業顧問作合適諮詢。

¹ 申請索償精神上無行為能力保障必須符合指定條件包括經執業醫生確診投保人精神上無行為能力，保險公司必須接獲滿意的索償證明，指定領取人之指定沒有被撤銷，及得到保險公司批核。

在特定情況下，例如若已訂立涵蓋保單之「持久授權書」，有關保單的精神上無行為能力保障將不獲支付。詳情請參閱相關保單條款及先向保險公司作進一步了解。另外，要留意相關風險，包括保險公司的信貸風險。

²「全自動視網膜圖像分析（ARIA）」技術由本地大學研發。如欲了解更多技術細節或服務詳情，歡迎向相關研究團隊查詢。

*上述非金融增值服務包括由「安心2gether」聯盟成員及其附屬公司及彼等的合作夥伴（「「安心2gether」服務供應商」）所提供任何服務（「「安心2gether」服務」）均不應視為由中銀香港及/或中銀人壽直接或間接轉介、推薦、建議或認可，也不構成建立律師或醫療／保健服務提供者與客戶／患者關係的招攬。中銀香港及/或中銀人壽並無直接或間接委聘「安心2gether」服務供應商為相關人士提供「安心2gether」服務，且不保證「安心2gether」服務標準品質，亦不對使用「安心2gether」服務時所導致或構成的任何損失或損害或後果負責。

使用「安心2gether」服務而獲提供的任何報告/資料（如適用）（「該等資料」）僅供參考用途，中銀香港及/或中銀人壽並不保證該等資料能滿足任何人士的財務、法律、健康或醫療需要，概不因他人使用或詮釋該等資料而承擔任何責任。閣下須就您對該等資料的依賴自行承擔風險並自行就個人情況安排相關專業之合資格顧問或服務供應商作合適諮詢。

請注意保單持有人須承受保險公司的信貸風險，若保單持有人於保單初期終止人壽保險保單及/ 或退保，其取回的收益金額可能遠低於已繳付的保費。在簽立一份持久授權書前，請先諮詢執業律師。如欲了解更多有關持久授權書相關法例及詳細資料，請瀏覽參閱律政司雙語法例資訊系統 https://www.elegislation.gov.hk 或香港大學社區法網 https://www.clic.org.hk/zh 的相關主題(有關內容由律政司贊助)以及參閱律政司《持久授權書一般資料》。

上述內容只供參考。本文及有關節目並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見，或任何産品或服務之要約或建議。本文及有關節目無意向派發本文及有關節目之內容即觸犯法例或規例的司法權區或國家的任何人士或實體派發，亦無意供該等人士或實體使用。本文及有關節目所提供的資料及/或意見並不代中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）及中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）的立場。中銀香港及中銀人壽對此並不承擔任何責任。

（資料由客戶提供）