智庫‧傳承|中銀香港「私人財富」對談：海外物業傳承與稅務

隨着港人投資海外物業的風氣盛行，不少人都希望將英國、日本或東南亞等地的資產傳承給下一代。然而，海外物業的傳承法規與香港大相徑庭，處理不當隨時令子女面臨龐大的稅務負擔。為協助大眾認清海外物業傳承的注意事項，中國銀行 (香港)「私人財富」特別呈獻一連4集的全新理財對談節目《智庫‧傳承》，第3集節目以「海外物業傳承與稅務」為核心主題，由資深財經新聞主播范巧茹主持，邀請到專家楊雲峰先生，為大眾深入剖析海外物業傳承的潛在風險，以及讓資產「無痛着陸」的實用策略。



專家楊雲峰先生在《智庫‧傳承》第3集中，為大眾深入剖析海外物業傳承的注意事項。

留意海外遺產稅差異 英日稅率最高達55%

專家楊雲峰先生在節目中指出，處理海外物業傳承的最重要心法是：「要學識睇層樓喺邊，而唔係睇個人喺邊。」他解釋，由於物業屬於不動產，其繼承權與稅務均受當地法規管轄。香港人往往習慣了本地沒有遺產稅的優勢，但放眼海外，情況卻截然不同：

• 英國：當地遺產稅高達40%，規劃資產傳承時必須小心留意。

• 日本：遺產稅最高更可達55%，甚至可能牽涉到全球資產申報的要求。

• 泰國：雖然亦設有遺產稅（直系親屬5%、非直系10%），但設有免稅額度，當遺產價值超過1億泰銖（約合2,200萬港元）才會被徵收。

因此，專家提醒大眾在購買海外物業時，必須深入了解並考量當地的稅制。

專家分享「變現匯款」策略，助海外資產順利傳承給在港子女，妥善管理潛在的稅務負擔。

避開生前轉名潛在稅務 專家教路「變現匯款」策略

既然海外遺產稅如此高昂，若想將物業傳承給身在香港的子女，是否只能承擔稅款？專家楊雲峰先生指出，一個常見且極為有效的策略是「變現匯款」。父母可考慮在生前將海外物業出售套現，然後將資金匯回香港。變現之後，便能利用銀行聯名戶口、信託或人壽保險等財富傳承工具，將資產留給在港子女。

坊間亦有人考慮在生前直接將物業以「禮物」形式轉名給子女，但專家提醒這往往是另一個誤區。他舉例指出，日本的「贈與稅」稅率屬全球數一數二高；而在英國，若生前將物業轉贈予子女，稅局會將此舉視同「出售」，子女同樣需要繳交資本增值稅（CGT）。對比之下，香港在資產傳承上具有極大優勢。

辦理跨國資產傳承時，齊備資金流向證明等文件，有助確保資金無痛着陸。

跨國傳承雙重稅網？齊備文件保資金「無痛着陸」

若家庭情況更為複雜，例如父母持有英國物業，而子女已移民加拿大，遇上「跨國加跨國」的情況又應如何處理？專家楊雲峰表示，「先變現，後轉贈」依然是最穩妥的做法。他解釋，雖然加拿大與香港一樣沒有遺產稅和贈與稅，轉贈現金毋須交稅，但加拿大稅局對當地居民的「海外資產申報」把關極嚴。若子女直接繼承英國物業，第一關便要先應付英國40%的遺產稅；第二關，將來若子女在加拿大想出售該英國物業，還需要向加拿大稅局繳納資本增值稅。因此，先變現為現金再送贈子女，處理上會簡單得多。

針對大額現金匯入加拿大戶口可能觸發銀行及稅務局反洗錢監控的憂慮，專家強調只要準備充足便毋須擔心。父母必須妥善保留賣樓的買賣合約、稅單，以及完整的「資金流向證明」（Proof of Funds）。當子女在加拿大接收款項時，只需向銀行及稅局出示相關文件以證明資金來源正當，便能確保資金「無痛着陸」，安心接收父母的心意。

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