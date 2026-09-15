《增強收益策略全解答》講座：高息組合　坐享穩定現金流

環球市況持續動盪，面對港美波動股市，追求穩定收益的投資者要如何部署，才能規避單一資產風險，同時建立「月月派息」的穩健現金流💰？



《香港01》將於 9 月 28 日舉辦「《增強收益策略全解答》講座：高息組合坐享穩定現金流」，雲集投資界三位實戰專家，教您善用 ETF 低入場門檻 與 高效分散風險 的優勢，打造高息資產組合！

🔥 一場講座教您全方位構建高息組合：

✅ 增強現金流：以「月月派息」機制提升現金流

✅ 市況剖析：動盪市況下的資產避險與收益防禦方向

✅ 靈活配置：善用增強收益型 ETF，高效分散單一資產風險

✅ 實戰建倉：專家親授高息組合配置策略，鎖定持續穩定的被動收入

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✅ 交易的邏輯與投資的邏輯

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「增強收益策略全解答」講座

日期：2026年9月28日（星期一）

時間：晚上7時 至 晚上9時

地點：香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓 Event Space B

嘉賓主持：

李韋璇

嘉賓陣容：

富昌證券聯席董事 譚朗蔚

「投機先要溫功課」版主 劉栢言

Global X ETFs ETF銷售顧問 楊穎堯

嘉賓背景：

富昌證券聯席董事 譚朗蔚先生

譚朗蔚（Stevan）從事證券分析超過十年，前任基金公司亞洲區銷售總監，對港股、環球經濟以至於跨資產的行情均有深入的見解。譚先生除了接受電視台、網台和報章雜誌的訪問之外，還經常透過社交平台分享他的分析，跨平台的追蹤人數高達八萬，是人氣爆燈的新一代股評人。

「投機先要溫功課」版主 劉栢言先生

劉栢言（Eric）是一位註冊金融技術分析師（CFTe）及註冊會計師（CPA）。2018年奪得華盛股王爭霸戰冠軍，2019年再下一城贏得輪神的誕生冠軍，2021年於全民做Trade冠軍。2023年毅然環遊世界擴闊視野，2024年回港建立交易社群，凝聚志同道合嘅投資者。2025年正式創業，同年再奪長橋理財這一家盃冠軍。堅信「投機先要溫功課」，致力將系統化交易思維帶給香港投資者。

Global X ETFs ETF銷售顧問 楊穎堯女士

楊穎堯（Polly）目前是Global X ETFs（香港）的ETF銷售顧問。在加入Global X ETFs之前，Polly曾於新加坡銀行（香港）的基金及另類投資銷售助理。 Polly畢業於倫敦新特蘭大學，持有國際商務學士學位。

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