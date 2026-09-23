入場費350元！恒生投資推AI主題ETF　與科指少重疊十大持股無ATM

ETF投資愈趨盛行，恒生投資管理今日宣佈推出「恒生AI演進 ETF」（股票代號：3438）。該 ETF 是全港首隻純港股人工智能（Al）主題 ETF，將於9月28日上市，為投資者提供聚焦於推動AI創新與增長的投資配置。

設快速納入機制 助捕捉新股投資機會

「恒生 AI演進 ETF」旨在追蹤「恒生人工智能主題指數」，反映在香港主板上市、推動 AI發展公司的表現。成份股涵蓋三大主題，包括AI基建（例如半導體及電子設備）、AI應用（例如大型語言模型及影像辨識）、以及物理AI（例如自動駕駛及機器人）。

該ETF發行價為每單位港幣7元，每手交易數量為50個基金單位，入場門欄約350港元。上市類別單位的管理費每年最高為0.55%，預計全年經常性開支比率為 0.75%。

管理費每年最高為0.55%

對於港股AI主題板塊近期表現受壓，恒生投資管理董事兼行政總裁黃勁峯表示，AI屬於長期投資，而非短線投資。事實上，隨著人工智能加速發展，投資者期望以直接、具針對性的方式投資於這個創新主題，同時保持對不同 AI主題公司的多元化投資配置。該指數成份股與恒生科技指數成份股的重疊度相對較低，或有助避免過度集中於互聯網龍頭企業。

他指出，該指數每季會作檢討及調整，以緊貼AI行業的發展趨勢。隨著愈來愈多AI企業在港上市，港股AI板塊生態圈持續擴張。根據港交所數據顯示，年初至今年8月31日期間，AI值鏈相關公司的首次公開招股集資總額達2,350億港元，約佔同期整個港股新股集資額 65%。

為捕捉有關增長趨勢，指數亦設有快速納入機制，合資格的新上市公司如在上市首日，其總市值排名躋身現有成份股前十名之內，最早可於第11 個交易日被納入指數，無需等待下個季度檢討。

主要持股包括中芯國際、華虹宏力、MINIMAX等

黃勁峯表示，恒生AI主題指數成份股挑選準則包括過去六個月平均每日成交額相等或高於2,000 萬港元，以確保流動性及有效追踪。同時，只聚焦三大行業中的14個業務子類別，捕捉AI賦能的增長潛力。另外，會選取業務高速增長的AI相關企業，過去1個財年收入同比增長需在候選成份股中排名前60%。

恒生AI主題指數10隻主要持股包括中芯國際❨981)、華虹宏力(1347)、MINIMAX - W(100)、地平線機器人-W(9660)、商湯-W(20)、優必選(9880)、晶泰控股(2228)、英諾賽科(2577)、壁仞科技(6082)，以及禾賽-W(2525)。