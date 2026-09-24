MPF丨積金評級：料首三季強積金人均賺逾2.4萬

積金評級表示，隨着市場進入9月最後一個交易周，截至9月21日，強積金錄得輕微投資虧損約0.22%。儘管可能錄得虧損，第三季仍有望錄得穩健的1.77%回報，年初至今回報7.55%。

儘管強積金預期錄得約38億元的月度投資虧損，以497萬名成員計，相當於每名成員平均虧損768元，第三季及年初至今投資收益仍預計分別達296億元及1183億元，相當於每名成員平均獲利5,959元及24,453元。

在資產類別層面，儘管利率上升及通脹憂慮持續，美國股票目前是強積金9月份表現最佳的資產類別；而亞洲股票受惠於韓國及台灣科技股強勁但高度波動的回報，繼續領跑年初至今表現。

積金評級又稱，計入供款及投資表現後，強積金總資產預計由8月創下的歷史高位1.706萬億元，回落至9月底約1.705萬億元，較8月底減少8億元，但年初至今仍增加1510億元，相當於每名成員平均賬戶結餘為34.32萬元。

積金評級主席叢川普表示，儘管預期9月錄得輕微虧損，強積金系統在2026年仍持續交出穩健成績。強積金年初至今回報目前約為7.55%，有望實現連續第4年正回報，對成員而言是極佳的結果，而過往只曾在2003至2007年間出現過一次。

儘管美國利率上升及通脹憂慮持續，美國股票仍是強積金9月至今表現最佳的資產類別；然而以年初至今計算，強積金的穩健回報主要建基於亞洲股票的卓越表現，以及以科技為主的韓國及台灣市場。」