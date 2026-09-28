定期存款利率2026｜盤點銀行「真高息」之選　附6大貼士+記者點評

【港元高息定期存款2026】美國聯儲局啟動三年來首次加息，預計高息政策將持續一段時間，港銀也積極上調或者推出港元定存優惠吸客吸資金。事實上，面對股市及債市波動，銀行定存向來是穩定袋息之選。



基於定存優惠紛紜，本文綜合大型銀行包括滙豐、恒生、中銀香港及渣打，以至其他銀行高息定存優惠，記者加以點評，並不時更新，令你隨時把握定存市場最新資訊，做個精明定存戶！



本文最後更新日期︰2026年9月28日

港元定期存款利率攻略2026

在了解香港各大銀行定存優惠前，先溫習敍做定存的一些貼士︰



存期最短1周、最長3年

市面上一般銀行的定存息存期，通常有短中長期，即3個月、6個月及9個月，而個別銀行也有推出短至1星期，或者1個月及2個月的存期。另外，也有銀行會推出其他特別存期，例如9個月或者一定天數的存期。而在長存期方面，也有銀行例有推出長達2年，甚至3年的存期，定存年利率均逾3厘。

資金流動性

存戶思留心資金流動性。如果在存款期未滿時需要緊急用錢而提早提取，不但會失去所有應得的利息，甚至可能要倒貼銀行手續費。

入場門檻高低差距大

做定存勿只看息口，也要留心入場門檻。在較低定存門檻方面，目前四大行包括滙豐、恒生、中銀香港及渣打，定存門檻可低至1萬元。而數字銀行定存門檻則一般更低，例如平安數字銀行、眾安銀行及富融銀行，起存門檻低至1元，便已可取得高息優惠。不過，也有銀行以高息作招徠，惟資金門檻可能百萬元或以上。

新資金要求

所謂「魔鬼藏於細節」，部分銀行推出的高息定存優惠，有時往往會附帶條件，包括要求一定的資金入場門檻，或者需要為新客戶新資金，也可能會要求做一定投資方符合要求。

銀行所謂新資金定義，指的是從其他銀行轉賬過來、或者是存入現金到該銀行的資金。如果只是把原本就在該銀行儲蓄戶口存款轉做定存，通常只能享有較低的現有資金利率。

加息周期

美國息口政策待觀望，在仍有機會在加息的預期下，存戶可考慮以短存保持一定資金靈活性，待存款到期後再續做更高息定存。

留意保障額度

據香港存款保障委員會，無論存款人於一間銀行擁有多少個存款戶口，他的所有存款戶口將會被合併計算補償金額，以每間銀行每位存款人最高80萬港元的保障額為限。

美國聯儲局啟動三年來首次加息，預計高息政策將持續一段時間，港銀也積極上調或者推出定存優惠吸客吸資金。（視覺中國）

高息定期存款利率優惠之選

記者最新點評︰中東戰局待穩定，油價持續攀升及通脹壓力下，市場預計聯儲局將進一步加息，令美國債收益率也繼續攀高。港元拆息高企，當中與樓市相關的1個月拆息升近3厘，1年期升近4厘。在港元定存息方面，雖然大行暫按兵不動，但其他銀行則紛紛上調或推出高息定存優惠搶客，不少並屬於長息。當中華僑銀行推出私人客戶12個月定存息3.5厘優惠，為目前全港最高的1年期港元定存。以下是過去一周，高息搶客銀行優惠情況︰



1. 數字銀行WeLab Bank 也將18個月定存年利率，由3.05厘加至3.1厘，起存額僅為10元。而南洋商業銀行也上調超長年期定存年利率，當中3年期達3.1厘，起存額為1萬元。兩者均分別為全港最高的18個月及3年期定存息。而2年期最高定存息，則為Mox Bank的3.2厘，需為50萬元新資金。



2. 華僑銀行推出1年期定存息3.5厘優惠，為「宏富理財」私人客戶的新資金定存息，6個月3.3厘。富邦銀行最新將12個月定存息也加息至最高3.45厘，6個月及9個月新資金定存也有3.3厘年利率，100萬元起存。



3. 低門檻高息優惠方面，平安數字銀行將1年期定存息加至3.45厘，僅100元起存，6個月也有3.1厘。另一家數字銀行大象銀行則將1年期加至3.25厘，1,000元起存，9個月也加至3.1厘。



港銀紛紛上調或推出高息定存優惠搶客，不少並屬於長息。

四大銀行港元定存息率比較(純利息版)，資料來源：各大行網頁