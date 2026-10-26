港股黃金ETF懶人包　入場門檻、管理費 + 風險一文看清｜ETF教室

【ETF是什麼 / ETF投資 / 港股黃金ETF / 貴金屬 / SPDR黃金ETF】 想投資黃金，又不想買條實金放在家中？那麼，黃金ETF便是一條方便之路——像買股票一樣就能參與金價走勢，入場門檻低，流動性高，且能幫你的股債組合分散風險。



不過，那怕簡單如黃金ETF，背後也有不少學問與風險，例如它只押注黃金一種商品，價格可以很波動，以至底層資產究竟是實體黃金抑或黃金期貨？所以，想用黃金ETF作理財工具，便要看清市場環境，別只看短期表現，更要控制好它在組合中的比例。就投資港股上市的黃金ETF須知，本文逐一拆解。



除了SPDR黃金ETF外，香港投資者的選擇漸趨多元化。（路透社）

港股黃金ETF｜什麼是黃金ETF？在港上市的黃金ETF有什麼？

商品 ETF主要追蹤貴金屬、能源及農產品等大宗商品的價格走勢，依運作方式分為「實物型」與「期貨型」兩類。其中，較散戶歡迎，莫過於黃金ETF。

其是一種在交易所上市的基金，其一般持有實物黃金，目標是追蹤金價表現。透過買入這類產品，投資者無須直接支付運輸、倉儲及保險等費用，即可使用股票戶口配置黃金。

由於黃金與股票、債券的歷史相關性較低，甚至負相關。市場大跌或地緣政治緊張時，黃金起對冲作用。對於以股債為主的理財組合，適量加入黃金ETF有助平滑回報。

以全球規模最大的SPDR黃金ETF（2840）為例，其持有的金條全部存放於倫敦滙豐保管庫，以「分配帳戶」形式持有，意味信託真正擁有該批金條，託管人不得隨意買賣、租賃或出借。金價以倫敦金銀市場協會（LBMA）下午金價為準，基金表現即金價扣除管理費後的回報。

香港上市實物黃金ETF 產品名稱 主要代號 底層資產 入場門檻（截至2026年10月26日） 經常性開支比率（截至2026年10月26日） SPDR Gold Shares 2840 實物支持；參考LBMA Gold Price PM 2,881元 每年0.40% 價值黃金ETF 3081 實物黃金支持；追蹤LBMA金價。 1,889元 每年 0.40% 恒生黃金ETF 3170 實物支持；參考LBMA Gold Price AM 633.5元 預計每年0.40% 南方東英黃金ETF 3030 實物支持；追蹤LBMA 上午黃金價（「基準」）表現 605元 估計為每年0.65% 華夏數字黃金ETF 3418 實物支持；追蹤LBMA上午黃金價（「基準」） 323.8元 每年0.65%

另外，也有一些槓桿產品，如南方兩倍做多黃金ETF﹙7299﹚，其追蹤黃金期貨指數單日表現的2倍，由於有槓桿及磨蝕風險，只宜極短線投機。

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港股黃金ETF｜相對買入實金，黃金ETF有何好處？

1. 入場門檻低

在交易所像買股票一樣下單就行，入場費遠低於買實金。以市值規模較大的SPDR Gold Shares﹙2840﹚及價值黃金ETF（3081）為例，截至2026年10月26日收市，分別入場費為2,881元及1,889元。當時金價每盎司約4,100美元。

其他在港上市的黃金ETF，入場門檻更低，但由於歷史較新，市值相對偏低，個別不足2,000萬元，日常交投少，流動性較低。

2. 成本透明，管理層一目了然

相比持有實金，須冒失竊風險，甚至可能要付保險和倉儲費，ETF的開支更清楚可控。例如，SPDR金ETF管理費大約0.40%，成本結構相對透明、更容易預算和控制。

3. 個別黃金ETF規模龐大，二級市場流動性

個別黃金ETF規模龐大，提供充足的流動性。例如 SPDR金ETF資產規模達逾千億美元，180日平均每日成交26億美元。加上一級市場的增設與贖回機制，買賣價差通常較窄，進出市場成本較低。

個別黃金ETF規模龐大，提供充足的流動性。

港股黃金ETF｜底層資產簡單，但也要留意6大風險

1. 只押注一種商品

黃金ETF只持有黃金，不像互惠基金分散在一籃子證券，金價波動直接影響回報。金價受供求、經濟、政治因素影響，可以非常起伏。

2. 價格可能偏離資產淨值

跟所有ETF一樣，成交價未必等於資產淨值，可能出現折價或溢價，市況動盪時尤其明顯。

3. 費用拖低回報

由於黃金乃「無息資產」，管理費等開支會反映在價格和淨值中，令ETF表現落後於金價升幅。長期持有，複合影響不容忽視。

4. 託管風險

主流實物黃金 ETF 的金條由託管銀行安排保險，但保單多設有上限且存在免責條款（如地緣政治衝突），因此在法律上定義為並非全面投保，可能面對遺失、損壞、失竊或存取受限的風險。大型ETF的託管安排較嚴謹，但風險不是零。

5. 匯率風險

部分黃金ETF只以美元增設或贖回，用人民幣櫃台買賣的人要承受匯率波動：人民幣目前不可自由兌換，並受外匯管制。以港幣為主要理財貨幣的人，匯率變化可能侵蝕回報。

6. 槓桿產品不宜長揸

南方兩倍做多黃金（7299）是槓桿及衍生工具產品，管理費約每年1.5%，另有衍生成本，風險明顯高於一般實物黃金ETF，不適合長期持有，更不應作為理財組合的核心。

投資黃金，須留意環球息口環境。（路透社）

港股黃金ETF｜買入部署，睇實三大要點

1. 黃金ETF不派息，持倉有機會成本

黃金不會產生利息或股息，回報全來自價格變動。利率上升時，持有黃金的機會成本增加，吸引力可能下降。想收息的理財族，不宜用黃金ETF取代收息資產。

黃金在組合中的佔比不宜過高，一般建議持倉佔5%至10%。可視乎個人風險承受能力和理財目標，把黃金ETF當作衛星配置，而非核心持倉。過度重倉單一商品，與理財追求穩健增值的初衷背道而馳。

2. 留意息口環境變化，加息不利無息資產

世界黃金協會短期模型顯示，若無重大變化，金價將圍繞每盎司4,100美元中樞交投，波動區間約±5%。而今年9月底，10年期美債殖利率飆至5.27%，債市老將Jim Bianco六年來首度看多美債。短期無風險利率飆升壓縮黃金吸引力；中長期財政赤字與地緣風險反是避險需求根基。因此收息需求可直接由債券滿足，黃金ETF則較適合小注對沖極端風險，而非核心收益來源。

美元走強、美聯儲加息超預期、市場風險偏好回升，都是金價上行的主要阻力。

3. 貴金屬周期長，勿只看短期表現

黃金價格波動周期長，長期回報可能跑贏股債，也可能長期缺乏吸引力。理財是長跑，不宜以幾個月表現論英雄。金價長期「悶十年、爆一年」，10至20年年化回報約10%；香港實物黃金ETF中，2840規模最大、3081門檻最低、3030可贖實金、3418區塊鏈數碼化、83168人民幣計價，而7299為兩倍槓桿、磨蝕風險高，只宜極短線投機。