寧德時代累瀉四成　純利大增難敵「去寧化」？　專家指入場時機現

中東地緣衝突推高油價，本應利好新能源電池板塊，惟行業龍頭寧德時代（3750）卻深陷「去寧化」風波，股價從6月792元（港元，下同）高位一路狂瀉近40%至481元，慘淪港股第三季「跌幅王」之一。目前，其PE從35倍顯著回落至25倍，市值降至約1.85萬億，累計蒸發超1萬億。



「寧王」的時代真的結束了嗎？光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，車企此次「去寧化」主要目的是提升議價權，短期內難以撼動寧德時代龍頭地位。相較於其業績穩定增長，目前股價具有投資吸引力。



電池市佔率全球第一 海外毛利率高達30%

股價暴瀉，惟「回帶」上半年表現著實不錯。公司營收與淨利潤分別錄得按年54.8%及41.3%的大幅增長，基本面展現出強勁韌性。SNE Research 數據顯示，寧德時代上半年全球動力電池與儲能電池的市佔率分別高達40.2%與27.1%，雙雙穩居全球榜首；剔除中國市場後，其海外市場份額亦按年提升3.7%至33.7%，反映其在國際市場的龍頭地位依然穩固。

寧德時代官網圖片（catl.com）

亮眼業績直接反應在其上半年財報中。據寧德時代年中報告，公司資本開支為293.87億元，按年增加24%；自由現金流高達410.75億元，展現出較好的流動性與抗風險能力。資產負債率微升1.7個百分點至63.65%。

值得注意的是，除國內業務保持穩定增長外，海外業務更展現出顯著的盈利優勢。上半年公司總毛利達776.65億元，整體毛利率為23.93%；其中境外業務貢獻了306億元毛利，毛利率接近30%，較境內市場高出約9個百分點，為公司整體利潤提供了強大的抗壓韌性。

寧德時代中期收入變化（已合計為港元單位） 項目 金額（單位：港元） 收入佔比 按年增減 總收入（電池業務） 3245.75億 100% +54.8% 境內收入 2224.51億 68.54% +61.28% 境外收入 1021.24億 31.46% +42.35% 淨利潤 507.33億 NA +41.98%

寧德時代中期毛利變化（已合計為港元單位） 項目 金額（單位：港元） 毛利率 同比增減 總毛利 776.65億 23.93% +48.03% 境內業務毛利 470.6億 21.16% +48.72% 境外業務毛利 306億 29.97% +46.97%

寧德時代中期現金流變化（已合計為港元單位） 項目 金額（單位：港元） 按年增減 經營活動現金流量淨額 705.8億 +2.6% 資本開支（CapEx） 293.87億 +24.04% 自由現金流 410.75億 -8.91%

自研電池成本高 「去寧化」或意在爭議價權

然而，這些亮眼的數據，或許正是內地車企主動「去寧化」的原因。眾所周知，內地車企長期處於嚴重「內捲」的困局中。早在 2024 年，比亞迪率先喊出「電比油低」口號，將電動車入門售價壓至 9.36 萬起；車型迭代亦持續加速，目前內地新能源車企平均每年發佈兩次新車，研發週期已被壓縮至18至24個月。

然而，在整體消費動力不足的背景下，車企「再捲也捲不出利潤」。今年上半年15家主流車企的純利合計僅246億，僅為寧德時代507億純利一半。這正印證了廣汽前 CEO 曾慶洪此前的抱怨：電池成本佔整車高達六成，車企恐怕已淪為寧德時代的「打工人」。

在此背景下，理想（2015）、小米（1810）等內地車企相繼自研電池或轉投二線廠商。目前，理想自研的 5C 超充電池已全系加速切換，並斥資 31億元入股二線廠商欣旺達動力。小米亦聯合中創新航、欣旺達動力發布了「龍甲電池體系」。

理想（2015）、小米（1810）等內地車企相繼自研電池或轉投二線廠商。（搜狐網）

不過，車企自研電池真的能有效降低成本嗎？伍禮賢分析，電池製造在技術層面上（如減少發熱、電池絕緣等）存在極高的門檻。目前內地唯一一家成功實現電池自產自銷的車企比亞迪，本身也是以電池起家；資料顯示，其研發超20年，總投入資金超3000億。

此外，伍禮賢補充，車企即使成功研發出電池，多數僅能滿足自家需求，極難將電池對外銷售予同業競爭對手，難以影響寧德時代龍頭地位。他認為，內地車企發起「去寧化」，更多是希望藉此展現出一種談判姿態，以便在電池採購的議價中取得更多主動權。

工作人員在位於巴西阿馬遜州馬瑙斯的比亞迪電池工廠生產線上工作。（新華社）

PE回落至25倍 投資吸引力漸現

在業績增長、技術護城河穩固的前提下，寧德時代的股價究竟是「貴」定「平」？伍禮賢表示，「目前「去寧化」對寧德時代的實際影響並未有數據反應出來，相對其增長趨勢，跌一半的股價和25倍的PE都算比較具吸引力。」

他補充，鑒於寧德時代在海外和內地市場較快的增長速度，「去寧化」對寧德時代的實際銷量與中長期增長趨勢影響有限，不過短期內可能影響其產品毛利率和增長速度。

展望後市，伍禮賢認為股價能否迎來強勁反彈，投資者需要持續關注其業績能否維持強勁增長。此外，產品毛利率會否受到實質性衝擊，以及新產品（如鈉離子電池）推出後的市場接受度與整體新能源車市場的需求變化，均是關鍵的觀察指標。