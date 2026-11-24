在全球貿易環境日趨複雜下，內地中小企單靠本土市場難以維持高速增長，「走出去」已成必然選擇。香港憑藉自由資金流動、簡單稅制、成熟法治及高度國際化的營商環境，成為企業對接全球市場的重要跳板。



其中，開設香港銀行戶口不僅能滿足跨境結算需求，更是企業建立國際信譽、管理匯兌風險與提升資金調撥效率的核心工具。而完善的跨境金融服務，能協助企業靈活管理多幣種資金並降低營運成本，為拓展全球奠定關鍵基礎。

銀行審核看重「業務真實性」

對於計劃佈局海外市場的企業來說，香港作為連接內地與全球的重要橋樑，可協助企業更便捷地利用跨境金融方案，利用多個帳戶（包括香港業務戶口），使企業財務管理更加透明、高效，有利於未來海外營運的規劃。

大新銀行提供專責團隊及便捷開戶服務，協助內地中小企順利開戶並了解其業務運作。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，近期內地中小企來港開戶趨勢顯著增長。以該行數據為例，目前客戶群中逾兩成企業客戶為跨境客戶，相關公司的董事及股東主要為內地人士，行業涵蓋貿易、跨境電商及資訊科技等。企業開戶目的亦從基礎貿易結算，延伸至資產配置、海外併購及全球資金管理等戰略層次。

他續稱，普遍而言，目前業界開戶流程已相當標準化，但因應監管與反洗錢要求，預先備妥完整開戶所需文件至關重要，當中包括香港公司商業登記證或註冊證書、內地註冊公司營業執照、法人身份證明與通行證/護照、營運證明及資金來源證明等，以利審核背景。

除了基礎文件外，銀行審核時最看重的是「業務真實性」及資金來源合理性。銀行會根據個別企業的業務性質、交易模式及風險評估結果，以個案形式要求客戶提供相關證明文件，以協助了解其業務運作及資金流向。

鄧子健建議，企業與銀行面談前整理好完整的商業計劃書，並由公司董事代表親自出席，清晰闡述業務規劃與營運流程。對於從事跨境貿易的企業，提供與海外客戶簽訂的進出口貿易合同、採購訂單、發票、物流單據及資金來源證明與付款紀錄等，可作為業務往來的重要證明文件，協助銀行了解資金來源及流向，有助提升審查效率。

留心「貨幣風險」宜實時追蹤各項開支

在全面佈局跨境業務的過程中，內地中小企最容易忽視的是「貨幣風險」。隨著企業積極拓展海外市場及電子商貿平台，即便未設有實體海外據點，亦需頻繁處理來自海外電商平台或外地客戶的外幣收款與結算，使外幣兌換及匯率波動成為影響企業利潤的一大重要因素。

「328 營商理財」客戶專享扣賬卡，助企業一卡支付本地及海外交易，實時追蹤各項開支。

針對企業的資金痛點，銀行全面的外幣結算及資金管理方案，將能協助企業系統化管理多國貨幣，大幅節省因頻繁兌換帶來的匯率成本與風險。鄧子健以該行為「328 營商理財」客戶配備的扣賬卡做例子，助客戶一卡支付本地及海外交易，所有支出直接由 328 商業理財戶口扣賬。客戶更可透過 328 營商網上理財隨時下載交易紀錄，實時追蹤各項開支，節省大量對賬人力，顯著簡化會計處理流程。

此外，透過 328 營商網上理財，客戶可全天候管理多帳戶資金，進行高效跨境轉賬、外匯交易及付款授權，全面提升財務透明度與決策效率，特別適合中小企精準掌握收支與集中管理多幣種資金。大新銀行亦有專責的團隊協助中小企處理開戶、日常銀行需要及業務發展相關安排。其328營商理財中心遍佈港九新界，當中包括6間跨境理財中心，方便支援內地中小企在營商理財服務方面的需求。

大新銀行328營商理財中心遍佈港九新界，全方位支援中小企的營商理財需求。

銀行成長期夥伴 助力全球商業藍圖

商務及經濟發展局督導「內地企業出海專班」協助內地中小企經香港「走出去」。若能進一步結合擁有香港銀行企業戶口的獨特優勢，企業不僅能降低外匯風險、提高資金利用效率，更能憑藉香港的金融信譽，在國際商業舞台上贏得更廣泛的客戶信任與合作機會。

隨著越來越多內地企業積極「走出去」，拓展香港及海外市場，企業對跨境結算、資金管理及數碼化理財服務的需求日益增加。因此，銀行的角色也變得更多元化。鄧子健表示，銀行必須具備龐大團隊及網絡，以提供一站式跨境結算及營商理財方案，協助開戶與日常理財。他舉例稱，大新銀行以「三地四平台」的戰略佈局，於香港、內地及澳門提供靈活的匯款與融資服務，支援中小企以香港為跳板邁向國際。其服務涵蓋便捷開戶、多幣種帳戶（港元、美元、人民幣等）、跨境轉賬、外匯及利率管理等全方位金融方案，協助企業高效拓展香港及國際市場業務。

對於剛踏出第一步、準備在香港設立營運據點的內地企業家，鄧子健建議中小企應優先考慮集中管理銀行帳戶，這有助於清晰掌握不同貨幣的收支狀況，大幅提升資金運用的透明度與效率，減輕因多方流程分散所帶來的管理壓力。考慮到跨境貿易涉及不同市場的付款安排、結算貨幣、文件流程及收款時效，日常營運相對複雜且容易影響現金流；透過選擇合適的銀行服務與結算方案，將能有效降低行政與時間成本，為企業運作鋪路。

鄧子健強調，展望未來，內地中小企透過香港平台實現全球商業藍圖的前景將更加廣闊，憑藉香港穩健的金融信譽與大新銀行專業的跨境金融方案，企業不僅能管理外匯風險、提升資金運用效率，更能贏得國際客戶的信任，順利開展全球合作新篇章。

註：不同企業的開戶申請情況及所需文件可能有所不同，最終審批結果須視個別情況及銀行審核要求而定。

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